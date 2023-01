Sociale: Intesa Sanpaolo sostiene il progetto spezzino “Un Domani per l’Autismo”

Migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità intellettiva e con disturbo dello spettro autistico, favorendo la loro inclusione sociale ed evitando l’istituzionalizzazione: è l’obiettivo del progetto “Un Domani per l’Autismo”, promosso alla Spezia dalla Fondazione Il Domani dell’Autismo e supportato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Cesvi.

Per sostenerlo è stata lanciata una raccolta fondi dedicata: è attiva sul sito web di For Funding – network Formula, piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, che viene aggiornata in tempo reale con le somme donate ed è alimentata anche dalle devoluzioni del Gruppo.

Fino al 31 marzo chiunque potrà contribuire al raggiungimento del traguardo di 100.000 euro, beneficiando anche della deducibilità fiscale della donazione.

La raccolta fondi permetterà di ristrutturare una struttura sulle colline di Calice al Cornoviglio, nella località Piano di Madrignano, in cui ragazzi e adulti possano sentirsi accolti e dove gli spazi siano pensati e organizzati nel rispetto delle loro esigenze; allestire laboratori d’informatica e antichi mestieri; aprire interessanti prospettive occupazionali legate alla digitalizzazione e alla gestione di un campo sportivo, con servizi di ristorazione annessi.

«Intesa Sanpaolo fa propria la responsabilità di essere punto di riferimento e motore di sviluppo sostenibile e inclusivo, per il Paese e per le comunità locali – spiega Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo – Abbiamo selezionato Un Domani per l’Autismo, tra i tanti progetti proposti, perché siamo convinti che possa davvero accompagnare i ragazzi con autismo di questo territorio verso un futuro di inclusione e autonomia, favorendo una rete di solidarietà in grado di rispondere concretamente alle loro esigenze. L’auspicio è che la generosità delle persone, insieme alle contribuzioni della Banca, possa consentire di tradurre questa visione in una realtà concreta, com’è avvenuto per i 70 progetti già sostenuti dal network Formula in tutta Italia e visibili sulla piattaforma web For Funding.»