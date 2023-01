Sarzana: sarà Coop Liguria a riqualificare la rotatoria di Santa Caterina

Al via la riqualificazione della rotatoria di Santa Caterina a Sarzana. Dagli anni Novanta, quando è stata realizzata, non è praticamente mai stata messa in funzione per problemi tecnici e di gestione da sempre irrisolti.

Aavverrà a costo zero per le casse comunali, grazie al finanziamento ottenuto da parte dell’Amministrazione comunale da Coop Liguria che curerà a proprie spese anche la futura manutenzione della rotatoria stessa.

Al posto della vecchia fontana verranno piantumate alberature ad alto fusto, nuove essenze e la creazione di un idoneo impianto di irrigazione, migliorando l’aspetto paesaggistico e il decoro cittadino dell’intera area.

«Anche questo intervento rientra nella visione che stiamo attuando a Sarzana di una città che recuperi le tanti cicatrici del territorio, le piccole e grandi incompiute abbandonate della nostra città. La vecchia rotonda di Santa Caterina è una di queste, ed è vissuta da migliaia di persone ogni giorno − dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli − grazie per quest’intervento al supporto essenziale di Coop Liguria, per aver accolto le nostre richieste e per la disponibilità. Ogni opera abbandonata è un monumento all’incuria e al degrado, che offre una pessima immagine del patrimonio pubblico come di quello privato: in questo caso, con il privato che ha accolto la richiesta del pubblico, aumenteremo anche il patrimonio verde della città. Meno cemento e più verde, anche per un piccolo intervento come questo. L’intervento si inserisce in un pacchetto di investimenti nel quartiere, dal vecchio muro pericolante a sostegno della piazzetta della parrocchia fino alle prossime asfaltature e al nuovo parcheggio gratuito dell’ospedale, tutti volti a restituire dignità a Santa Caterina e ad arterie vissute quotidianamente da sarzanesi e cittadini che raggiungono Sarzana».

Come noto, di recente, sempre nella stessa zona e nell’ottica di un quartiere a pochi passi dal centro storico più curato e più green, Centroluna e Ipercoop hanno effettuato un investimento nelle aree di parcheggi esterne al centro commerciale, interamente fruibili dal pubblico, con la creazione di coperture con pannelli fotovoltaici destinati all’autoconsumo e ad alimentare postazioni di ricarica di auto elettriche, dando concreta attuazione all’utilizzo pubblico/privato delle energie rinnovabili.

Da ricordare, sempre nella stessa area, la recente apertura del cantiere per la realizzazione del parcheggio gratuito (32 stalli di sosta per auto e 10 stalli per motocicli) al servizio del San Bartolomeo che sarà pronto entro la prossima estate.

Tutti gli interventi – come più volti ricordato dagli amministratori- compreso il restyling della rotatoria dell’Ipercoop, si inseriscono in una visione complessiva di riqualificazione del quartiere, con il completamento di opere incompiute come il cantiere della piscina, fino al miglioramento del decoro e della sicurezza con la messa in sicurezza del muro della piazzetta della parrocchia e gli investimenti nella scuola.