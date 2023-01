A Sarzana sono stati istituiti i nuovi orari definitivi della ztl cittadina, per le fasce stagionali estiva, invernale e delle feste natalizie.

Il nuovo regime entrerà in vigore il prossimo 7 gennaio 2023.

Al termine di un periodo di sperimentazione e della lunga fase pandemica di quasi due anni, in cui la ztl è stata modificata in funzione di agevolare le consegne a domicilio in tutta la città, la giunta comunale ha quindi varato quelle che sono gli orari definitivi per fasce d’orario che cambiano stagionalmente, coerentemente con le esigenze diverse dei periodi estivo, invernale e delle festività natalizie.

In particolare, la ztl sarà sempre aperta dalle 8.00 alle 14.00 garantendo quindi l’accesso al centro città la mattina.

Nel periodo invernale, che va dal 1° novembre al 31 marzo, l’apertura della ztl sarà anche dalle ore 19.00 alle 21.30 per permettere a tutti l’accesso, e favorirà le attività della ristorazione, bar, agevolando la consegna a domicilio e il trasporto del materiale.

Unica eccezione, per il periodo invernale, sarà durante le festività natalizie nella finestra tra l’8 dicembre e il 6 gennaio, in cui la città è presa d’assalto da cittadini, turisti e curiosi e per questo il centro resterà off-limits, anche dalle ore 19 alle 21.30, come d’estate.

«Un orario definitivo della ztl cittadina per tutti i varchi d’accesso − dichiarano gli assessori alla viabilità Stefano Torri e al commercio Roberto Italiani − per venire incontro alle diverse esigenze nelle fasce stagionali di residenti e commercianti. L’orario è rimasto doverosamente flessibile negli ultimi due anni, anche per affrontare l’emergenza pandemica nel migliore dei modi e nelle sue diverse fasi. Dalla fine dell’Epifania vivremo una semplificazione e avremo un orario fisso per le tre fasi: estate, inverno e Natale».