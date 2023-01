Il Comune di Sarzana, settore Politiche sociali, ha approvato il bando e il modello di domanda per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’affitto.

La domanda di partecipazione al bando potrà essere fatta entro il 30 gennaio 2023.

I fondi stanziati dal Comune sono pari a 99.338 euro e sono stati messi a disposizione da Regione Liguria.

Il bando e la domanda di affitto sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione politiche sociali e contengono tutte le informazioni relative per l’assegnazione dei contributi a valere sul Fondo sociale affitti 2022 secondo i criteri attuativi e procedurali comunicati da Regione Liguria.

Tra i requisiti richiesti ai conduttori di alloggi in locazione c’è la titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado; la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell’elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta; il contratto d’affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a 7.800,00 (o 8.400 euro qualora l’importo dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio sia normalmente superiore a tale limite, ferma restando la soglia del contributo massimo).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono inoltre essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; della residenza anagrafica nell’alloggio in locazione, nel Comune di Sarzana, avere un Isee del nucleo familiare, non superiore a 16.700 euro o non superiore a 35 mila euro e in presenza di una perdita del proprio reddito Irpef rispetto all’anno precedente superiore al 25 per cento, anche in ragione dell’emergenza Covid-19.

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all’unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300 euro mentre il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a 2.800 euro.

La presentazione della domanda dovrà avvenire con le seguenti modalità:

-all’ufficio protocollo del Comune di Sarzana. piazza Matteotti, n. 1;

-inviata a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data impressa nel timbro postale);

-inviata tramite Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comune.sarzana@postecert.it;

I moduli potranno essere reperiti presso gli uffici comunali (ufficio relazioni con il Pubblico, Servizi Sociali, centralino) o sul sito internet del Comune di Sarzana.