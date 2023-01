A Sarzana aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico gratuito davanti all’ospedale San Bartolomeo.

I lavori, affidati dall’ufficio tecnico alla ditta La Vallata Asfalti srl per una spesa complessiva di 147.739 euro, realizzeranno un’opera forse fra le più attese dalla cittadinanza e soprattutto dagli utenti dell’ospedale cittadino.

L’infrastruttura, per la quale sono previsti 32 stalli di sosta per auto e 10 stalli per motocicli, oltre a uno spazio a disposizione per eventuale posto ricarica auto con colonnine elettriche, sarà pronta e fruibile dai cittadini entro 75 giorni.

L’iter che oggi ha portato all’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo parcheggio gratuito al servizio dell’ospedale San Bartolomeo è stato, come noto, tutt’altro che semplice.

Solo lo scorso agosto il Comune di Sarzana e l’Asl 5, a conclusione un’operazione, di notevole complessità, che ha coinvolto Comune, Asl e Agenzia delle entrate con la produzione di una lunga serie di documentazione anche urbanistica e di perizie per la quantificazione esatta del valore delle aree oggetto di compravendita, sono riusciti a firmare i rogiti di fronte al notaio: due atti, uno di vendita e uno di acquisto, che riguardavano rispettivamente l’alienazione all’azienda sanitaria di un terreno di viale Alfieri per 108 mila euro e l’acquisizione al Comune di aree da adibire a parcheggio pubblico gratuito nei pressi dell’ospedale San Bartolomeo per 117.500 euro.

Entrambi gli atti costituivano il passaggio indispensabile per dare esecuzione al protocollo d’intesa stipulato tra il Comune e l’Asl nell’aprile 2019 a seguito della volontà politica espressa dal sindaco e dal consiglio comunale di realizzare, nel corso dell’attuale di legislatura, un nuovo parcheggio gratuito di fronte all’ospedale San Bartolomeo.

Solo successivamente l’ufficio tecnico comunale ha potuto procedere all’indizione della gara a procedura negoziata per arrivare all’affidamento dei lavori e, oggi, all’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo parcheggio gratuito a servizio dell’ospedale sarzanese che entro la prossima estate sarà a disposizione dei sarzanesi e dei fruitori dell’ospedale San Bartolomeo.