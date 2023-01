Sarzana, al via domani i lavori di asfaltatura nel quartiere di Bradia

Il cantiere sarà attivo fino al 3 febbraio con senso unico alternato in via dei Molini

Partiranno domani a Sarzana, nel quartiere di Bradia, i lavori per il completamento delle asfaltature di via dei Molini. Successivamente, non appena conclusa la gara da parte della Provincia, verranno attivati anche i cantieri sulle varianti Aurelia e Cisa.

Il piano straordinario di asfaltature comunali, che ha previsto interventi per 750 mila euro nel 2021 e 1,3 milioni nel 2022, sta per concludersi.

Già realizzati i primi due lotti, con interventi di rifacimento del manto stradale nei quartieri di Nave-Fortezza-Camponesto (qui i lavori conclusisi a ottobre hanno interessato via Castellana, via Canalburo, via Aurelia lato Pisa, via Panoramica e viale Mazzini) e nelle frazioni di San Lazzaro e Sarzanello (in questo caso gli asfalti sono realizzati in via Paterno, via Paternino, via Ghiarettolo, via Chiassina e sono terminati a novembre) anche grazie alle segnalazioni delle consulte territoriali, incontrate ciclicamente.

Da domani 31 gennaio tocca al quartiere di Bradia, dove sono già stati conclusi in un piano biennale gli interventi di asfaltatura delle strade lungo il Calcandola che aspettavano da più di dieci anni un intervento di manutenzione.

Per completare le esigenze della Bradia il rifacimento degli asfalti partirà lungo via dei Molini da località Croce fino a via Bradia e proseguirà lungo il tratto prima della scuola elementare per poi riguardare vari tratti, a partire dal ponte di via Groppolo, per complessivi 100 metri lineari fino al confine con il Comune di Fosdinovo.

Per consentire i lavori in sicurezza, proprio a partire da domani 31 gennaio e fino al 3 febbraio, il comandante della polizia locale ha firmato un’ordinanza (n.19) che stabilisce l’istituzione del senso unico alternato di marcia veicolare dalle ore 8 alle ore 18 nel tratto interessato dal cantiere.

«L’unico modo per recuperare da decenni di mancata manutenzione delle strade − dichiara l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi − è programmare un piano di interventi sul medio periodo che guardi a tutta la città, partendo dalle criticità più assolute e concludendo su tutta la città in un periodo sostenibile. È quello che abbiamo fatto, superando un vecchio sistema di piccole tamponature che aveva ormai creato più problemi che soluzioni e stanziando sulle ultime due annualità cifre importanti per investimenti, dopo aver diminuito il debito complessivo dell’ente dall’inizio della legislatura. Concludiamo ora un piano da oltre due milioni di euro di asfaltature del 2021 e 2022, che proseguirà ogni anno nei successivi per rendere finalmente Sarzana una città senza criticità nei manti stradali».

Nel frattempo dall’ufficio tecnico comunale fanno sapere che entro febbraio si conoscerà l’esito della gara in carico alla Provincia, in qualità di stazione appaltante, per poi procedere con l’affidamento dell’ultimo più importante lotto di asfaltature che, in questo caso, andranno a riguardare le varianti Aurelia e Cisa.

Per complessivi 633 mila 900 euro gli interventi attualmente oggetto di gara, per fondi già stanziati nelle annualità passate, sono così suddivisi:

Variante Cisa

tratto tra la rotatoria dell’ex-Millepiedi direzione Santo Stefano fino a ponte della ferrovia

tratto tra la rotatoria che insiste all’incrocio di via Paganino e la rotatoria di via 27 gennaio.

Variante Aurelia