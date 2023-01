Santa Margherita Ligure, interventi di pulizia a monte dei torrenti

Lavori per la sicurezza del territorio in corso a Santa Margherita Ligure. Si lavora a monte dei torrenti per evitare che le parti tombinate e le foci vengano ostruite da detriti.

Nei giorni scorsi si è concluso l’intervento a San Lorenzo della Costa, nella zona di via Pero: l’area boscata è interessata da alcuni rivi che confluiscono, più a valle, nel torrente San Siro. Questi corsi d’acqua sono stati puliti, e in alcuni casi disostruiti, dai tronchi e dai rami presenti in alveo e caduti nel corso degli anni a causa degli eventi meteoclimatici. I lavori sono stati affidati alla ditta Loragra di San Colombano Certenoli per un importo di quasi 11 mila euro.

«La sicurezza del territorio è una priorità per la nostra Amministrazione e un impegno quotidiano degli Uffici comunali − spiega il vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile − In questo caso si tratta di un lavoro che non si vede ma i cui benefici sono importanti per la sicurezza in particolare delle parti tombinate dei torrenti».