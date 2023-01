Sanlorenzo sceglie Findynamic per supportare i suoi fornitori con la supply chain finance

Sanlorenzo Yacht ha scelto di affidarsi a FinDynamic per mettere a disposizione dei propri fornitori una piattaforma per sostenere la filiera attraverso la supply chain finance.

“Grazie alla soluzione proposta da FinDynamic – si legge in una nota – i principi etici di sostenibilità, già punto fondamentale nella strategia e nell’attività di Sanlorenzo, si estendono ulteriormente a tutta la filiera. Strumenti come il confirming e il dynamic discounting permettono a Sanlorenzo di supportare finanziariamente i propri fornitori, consolidando i rapporti con la filiera e garantendone la stabilità. Al confirming, che Sanlorenzo offre dal 2020, attualmente con tre primari istituti di credito, si va ora ad aggiungere il dynamic discounting, grazie al quale i fornitori possono ottenere il pagamento anticipato delle fatture a condizioni agevolate e Sanlorenzo ha l’opportunità di investire la propria liquidità in modo efficiente, il tutto tramite l’utilizzo di un’innovativa piattaforma digitale”.

Attilio Bruzzese, group chief financial officer di Sanlorenzo, commenta: «La nostra filiera produttiva, che conta migliaia di imprese artigiane di assoluta eccellenza, rappresenta un elemento chiave del nostro modello di business. Da sempre, e ancor di più in un momento delicato come quello attuale, sentiamo forte la responsabilità di fornire un sostegno concreto, per consentire ai nostri fornitori di continuare a crescere insieme a Sanlorenzo. La scelta di adottare la soluzione di FinDynamic si sposa perfettamente con la strategia di Sanlorenzo, che vede in sostenibilità & tecnologia e nella supply chain driver fondamentali di sviluppo».

«Siamo fieri – dichiara il co-founder e ceo di FinDynamic, Enrico Viganò – di aver accolto un’azienda di levatura internazionale come Sanlorenzo all’interno del mondo di FinDynamic. Il nostro obiettivo è, da sempre, di rendere gli strumenti di supply chain finance un valido supporto per la crescita delle aziende tramite il sostegno alle filiere. Grazie alla nostra piattaforma, Sanlorenzo avrà a disposizione un’offerta digitalmente avanzata e in continua evoluzione, unica nel panorama della supply chain finance italiana.”

FinDynamic, nata nel 2016 all’interno del Polihub, è un leader europeo nelle soluzioni innovative di supply chain finance (dynamic discounting, confirming, reverse factoring) permette alle aziende di generare valore economico attraverso l’utilizzo efficiente della propria liquidità. FinDynamic è l’azienda leader in Italia per le soluzioni di dynamic discounting, con una market share superiore all’90%, più di 200 capo-filiera attivi e oltre 18.000 fornitori coinvolti. Le sue soluzioni sono fortemente integrate sia al sistema gestionale o software di tesoreria del capo filiera, che ai sistemi di gestione portafoglio degli istituti bancari.

Sanlorenzo è leader a livello mondiale nel settore della nautica di lusso che produce yacht e superyacht “su misura” personalizzati per ogni cliente, caratterizzati da un design distintivo e senza tempo. Fondata nel 1958 a Limite Sull’Arno Sanlorenzo ha saputo ritagliarsi nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un posizionamento high-end del marchio. Nel 1974, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato di yacht caratterizzati da uno stile unico, altamente riconoscibile, comfort, sicurezza e puntando su una clientela sofisticata. Nel 2005, Massimo Perotti, presidente esecutivo, acquisisce la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali, preservando la storia del marchio. Oggi, la produzione si sviluppa in quattro cantieri a La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di 50 chilometri, nel cuore del distretto della nautica. L’attività si articola in tre business unit: la Divisione Yacht (yacht in composito tra 24 e 38 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 40 e 72 metri); la Divisione Bluegame (sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri). Tramite la Divisione High-End Services, Sanlorenzo offre una gamma esclusiva di servizi dedicati ai suoi clienti. Il Gruppo impiega oltre 700 persone e collabora con una rete di migliaia di aziende artigiane qualificate e può contare su una rete di distribuzione internazionale, una rete di servizi diffusa per i clienti di tutto il mondo, strette collaborazioni con architetti e designer di fama mondiale e un forte legame con l’arte e la cultura. Nel 2021, i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht sono stati 586 milioni di euro, l’ebitda rettificato 96 milioni di euro e il risultato netto di gruppo 51 milioni di euro.