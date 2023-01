Recco: al via i lavori in via dell’Alloro, limitazioni alla viabilità

Le ruspe e i primi mezzi di cantiere, accompagnati dalle transenne, faranno la comparsa in via dell’Alloro a Recco.

Prenderà il via, da domani 25 gennaio, l’intervento per la costruzione del muro di contenimento a sostegno della strada e per i lavori di canalizzazione delle acque meteoriche.

«Si tratta di un’opera molto importante in quanto andrà a mitigare il dissesto idrogeologico, puntando a risolvere il problema degli allagamenti in occasione di intensi fenomeni meteorologici, e a riqualificare la viabilità nelle frazioni» sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

Il progetto, per un impegno di spesa di 55 mila euro, è stato finanziata attraverso la linea di “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Dal punto di vista dei provvedimenti di circolazione è stato istituito il divieto di transito veicolare in via dell’Alloro nel tratto compreso tra il fosso Cotella e salita Faveto dalle ore 8 alle ore 16.30, dal lunedì a venerdì, a partire da domani e fino al termine lavori previsto in 60 giorni, a eccezione per gli scuolabus e i mezzi di soccorso; nelle stesse aree, e sempre fino alla fine dei lavori, sarà vietato sostare.