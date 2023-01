Il consiglio di amministrazione di Racing Force spa ha deliberato ieri l’apertura di un aumento di capitale per la raccolta di circa 10 milioni di euro per finanziare la crescita.

L’aumento è stato interamente sottoscritto mediante emissione di n. 1.941.748 nuove azioni ordinarie.

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte a un prezzo unitario di euro 5,15, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di euro 10.000.002.

A esito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l’importo nominale del capitale sociale di RFG post-aumento è pari a euro 2.569.919,80, suddiviso in n. 25.699.198 azioni ordinarie prive di valore nominale.

L’aumento di capitale era riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani o esteri, con azioni offerte attraverso una procedura di accelerated bookbuilding.

L’aumento è finalizzato a consentire alla società di reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività, anche alla luce della forte crescita registrata negli ultimi anni.

In particolare, i proventi saranno utilizzati per finanziare l’avvio di nuova capacità produttiva negli Stati Uniti e realizzare altri investimenti previsti in Bahrain e in Italia, finalizzati ad aumentare l’efficienza del Gruppo, anche a sostegno del programma di diversificazione, comprensivo del programma Next Generation Fixed-Wing Helmet per US Airforce.

La società intende mantenere parte dei proventi raccolti durante l’IPO a servizio di potenziali future operazioni di fusione o acquisizione.

Inoltre, l’aumento di capitale consentirà alla società di incrementare il c.d. flottante, anche in vista di un eventuale accesso del titolo al Segmento Star di Euronext Milan nel medio periodo, e conseguentemente agevolarne gli scambi, favorendone altresì la stabilità e ampliandone al contempo la compagine azionaria con investitori italiani ed esteri di primario standing.

L‘esercizio appena terminato ha visto il raggiungimento da parte del Gruppo di un nuovo record di vendite, con una forte crescita a doppia cifra e un risultato netto di Gruppo previsto in significativo aumento rispetto all’esercizio precedente. Anche a livello di ordini l’esercizio 2022 si è chiuso con un nuovo record storico e in particolare il Q4 e i primi giorni del nuovo esercizio hanno evidenziato una crescita importante, facendo ipotizzare un avvio di anno particolarmente positivo, in linea con la crescita attesa per il 2023.