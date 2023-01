OutBe: la startup che unisce l’outdoor al monitoraggio ambientale

Portare le persone nella natura in un percorso di nuova consapevolezza ambientale e civica, misurando l’impatto positivo delle azioni sulla salute sia di chi partecipa sia di quella del pianeta.

Compie un anno a marzo la startup innovativa a vocazione benefit OutBe, nata da un’idea di Luca Tixi di Outdoor Portofino e portata avanti da un team che comprende diverse anime, tra cui Arianna Liconti, biologa a capo della parte scientifica dei progetti.

L’iniziativa si rivolge anche ad aziende e comprende materiali online e laboratori per conoscere la natura e l’oceano, per poi tramutarsi in azioni di citizen science per vivere, comprendere e proteggere l’ambiente esterno, con misura, appunto, dell’impatto ambientale e sociale delle azioni e il racconto dei progetti sostenuti e dei monitoraggi per ispirare altri ad agire.

Matilde Marino, head of marketing e business development, racconta: «L’obiettivo è sempre portare le persone nella natura e far conoscere il territorio, aggiungendo la cosiddetta scienza partecipativa. Per esempio mentre di fa snorkeling si monitora il numero di ricci, oppure con il coasteering, una sorta di trekking su scogliera, si controlla la qualità dell’ambiente costiero e così via».

OutBe, costituita formalmente a ottobre 2021, ha vinto il programma di accelerazione Nowtilus di Wylab e ricevuto un finanziamento di 5 mila euro.

Ha inoltre partecipato al programma di accelerazione di Interreg Marittimo Tech+ in collaborazione con il Talent Garden e il Blue District e vinto la possibilità di partecipare all’evento Smau a Milano.

«Stiamo partecipando − aggiunge Marino − all’acceleratore di Lifegate con OVHcloud e abbiamo stretto partnership importanti con istituti di ricerca come il Cnr, l’Università degli Studi di Genova, ed EmodNet Physics, cioè il portale dell’Unione Europea di raccolta dei dati marini».

Le prime collaborazioni con le aziende riguardano per esempio l’inquinamento da plastica con Rsi Solutions, che ha deciso di continuare anche nel 2023, svolgendo in prima persona attività di citizen science sul territorio ligure e supportando progetti esterni portati avanti dalla comunità locale; Sorgenia invece ha coinvolto sia i dipendenti sia i clienti. Altri clienti sono stati Vroon e Arca Fondi sgr.

«Non è passato neanche un anno e abbiamo lavorato con nove aziende e coinvolto 200-250 persone. Oltre ad aver formato alcuni centri outdoor per renderli autonomi. I risultati sono in linea con le nostre aspettative».

Lo stereotipo che il fare sport outdoor sia legato ai soli mesi estivi è un aspetto che OutBe vuole sfatare: «Offriamo diverse modalità tra cui anche trekking ma allo stesso tempo, se il meteo non permette l’attività, la trasformiamo in workshop o la rinviamo».

Il team è composto da: Luca Tixi, ceo e Co-founder di OutBe, fondatore di Outdoor Portofino, ricercatore e atleta professionista, ha studiato presso l’Università degli Studi di Genova e frequenta un Master alla Quantic School of Business & Technology.

Arianna Liconti, head of science & ecosystem manager, laureata alla University of Plymouth e Bangor University.

Matilde Marino, head of marketing e business development. Laureata in Economics e business con specializzazione in Marketing alla Maastricht University e laureata in Innovation and business development alla Copenhagen Business School.

Giulia Gasparrini, creative director, ha studiato presso Audencia SciencesCom, Cesine, Centro Universitario e Stanislas Cannes.

Carola Dufour, social media manager, ha studiato comunicazione all’Università degli Studi di Genova ed è laureata all’Università Cattolica in Sustainable business administration.

Jacopo Dellacasa, projects officer, si occupa di gestione di progetti e ricerca fondi. Laureato in Scienze politiche internazionali e diplomatiche all’Università degli Studi di Genova e specializzato in Sviluppo locale e globale all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

Federico Biguzzi, si occupa di citizen science terrestre, laureato in Scienze naturali all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e laureando in Conservazione della Biodiversità all’Università di Alicante.

OutBe è supportato da un advisory board di 5 membri che coprono diverse aree di competenza.

Michelle Gordon: Finance & Growth Advisor, si occupa della parte finanziaria all’interno di OutBe e lavora come contract cfo e management consultant. Antonio Novellino: research & development advisor, lavora come R&D manager presso Ett spa, ceo di Sindbad scarl e di Must srl.

Vivek Suresh: technology advisor specializzato in Data integration, Machine learning e Ai.

Alessandra Tixi: co-founder e chief happiness officer, lavora anche come head of communication & marketing presso Outdoor Portofino.

Virginia Colotto, marketing advisor, specializzata nella strategia marketing e costruzione di brand.