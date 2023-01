“Neororo”, mostra di Piergiorgio Colombara visitabile fino al 5 febbraio a Genova

Il nero si mescola con l’oro creando giochi di luce sensazionali. Quali emozioni possono trasmettere due colori così contrastanti, eppure tanto usati per valorizzare opere d’arte?

“Neroro” è la mostra dell’artista Piergiorgio Colombara, visitabile fino al 5 febbraio. Ancora due settimane, quindi, per raggiungere il Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce e osservare alcuni dei suoi dipinti inediti, acrilici su tela, e altre opere, come Cantoria (acrilico, ottone e tempera su tela). Le sculture e i dipinti dell’artista sono datati tra il 2017 e il 2021, anche se in alcuni casi si risale 1988.

I suoi lavori sono del tutto originali e non trovano rimandi ad altre correnti artistiche o alla realtà, ma rappresentano un unicum artistico. L’autore unisce materiali che solitamente non convivono fra loro, portando l’uomo a formulare associazioni e pensieri innovativi. Ed è esattamente questo che l’arte di Colombara vuole raggiungere. Il rame, l’ottone, il piombo e l’alluminio si uniscono a lacerti e frammenti di antichi manufatti, corde, cartapesta in un connubio sorprendere.

Comprendere la sua arte è una sfida. Arricchire la conoscenza delle sue opere può portare lo spettatore a provare impressioni che mai ha affrontato osservando altri artisti o altre correnti.

Piergiorgio Colombara, nato a Genova nel 1948, si laurea in architettura nel 1974. Inizialmente si dedica alla pittura. Dai primi anni 80 sposta la sua attenzione sulla scultura. Il suo esordio avviene proprio in questi anni, quando espone per la prima volta alla Galleria Balestrini di Albisola. Critici e storici dell’arte hanno manifestato da subito interesse e apprezzamento nei confronti di Colombara. Nel 2018 è stata costituita a Genova l’Associazione Archivio Piergiorgio Colombara per far conoscere, valorizzare e promuovere l’opera dell’artista.

Luogo:

Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, Genova, via Jacopo Ruffini, 3, Genova.

Ingresso:

intero 5 euro/ ridotto 3 euro

Orari di visita:

martedì – domenica h 11-17 Biglietti: intero 5 euro/ ridotto 3 euro

Curatore:

Giorgia Ligasacchi

Sponsor:

Iren e Allianz Bank