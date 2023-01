Magellan Circle sigla contratto con Fonasba

Circle Group annuncia che la controllata Magellan Circle supporta la Federazione internazionale Fonasba – The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents, che riunisce le associazioni nazionali di agenti e broker marittimi.

Costituita nel 1969, Fonasba dà una voce unica agli agenti e broker marittimi di tutto il mondo e assicura che le necessità dei suoi membri siano comprese a livello internazionale, regionale e nazionale in tutto il settore marittimo.

Il contratto con Magellan Circle prevede il supporto in svariate attività di comunicazione e networking mirate a incrementare la visibilità e la capacità della Federazione di generare coinvolgimento verso gli Associati attraverso i social media, e comprende la realizzazione di un piano di comunicazione strategica.

«Siamo orgogliosi ed entusiasti di lavorare a fianco di un’organizzazione di fama mondiale per portare l’esperienza e le competenze di Circle nel campo della comunicazione strategica e della dissemination per il settore marittimo» commenta Alexio Picco, managing director di Circle Group, che sostiene come questo contratto sia «un’attestazione in ambito internazionale della coerenza e concretezza della roadmap 2024 “Connect 4 Agile Growth” e del riconoscimento della bontà dei servizi che ogni giorno Circle offre ai partner e clienti».