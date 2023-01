L’Olio Extravergine Riviera Ligure Dop al simposio scientifico Next di Roma

Il Consorzio di Tutela dell’olio Riviera Ligure dop parteciperà a “Italia Next Dop – 1° Simposio scientifico filiere Dop Igp”, la prima iniziativa per diffondere la ricerca scientifica nel settore agroalimentare nazionale di qualità a indicazione geografica.

La manifestazione si terrà a Roma il 22 febbraio e all’evento parteciperà anche il dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-alimentare della facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

Recente è la pubblicazione del loro studio sulla rivista Food Chemistry dal titolo “Combining untarget profiling of phenolic and sterols, supervised multivariate class modelling and artificial neural networks for the origin and authenticity of extra-virgin olive oil: A case study on Taggiasca Ligure”.

Il Consorzio di tutela dell’olio extra vergine di oliva Riviera Ligure dop sarà presente con un desk espositivo per diffondere le informazioni sulla ricerca e il suo ruolo di mano operativa nel campionamento dei prodotti per conto degli scienziati di Piacenza.

Il professor Luigi Lucini interverrà in una delle sei sessioni scientifiche in qualità di relatore con l’intervento “Tutela e applicazioni tecnologiche per il riconoscimento dell’autenticità del prodotto ad Indicazione Geografica”.

«Siamo lieti di partecipare a questo evento di alta formazione e desidero ringraziare la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza che con la ricerca pubblicata a livello internazionale ha dimostrato come l’ambiente lascia un’impronta distinguibile sui suoi prodotti e la Fondazione Qualivita che agisce per creare un ponte tra ricerca applicata ed imprese», dichiara Carlo Siffredi, presidente del Consorzio per la tutela dell’olio Riviera Ligure dop.