L’immobiliare Ludo Real Estate aggiunge ai propri servizi la consulenza nell’interior design

Ludo Real Estate, che ha sede operativa a Sarzana e Roma, amplia la gamma dei propri servizi. Alla realizzazione e compravendita di immobili aggiunge l’attività di consulenza nel campo dell’interior design in collaborazione con «Spazio 5 arredamenti», atelier specializzato nel ‘lusso quotidiano’ fondato nel 2013 da Claudio Morozzi.

Ludo Real Estate» nasce su iniziativa dell’imprenditore della comunicazione Andrea Camaiora, sulla scorta della pluridecennale esperienza nel settore edilizio maturata dalla famiglia materna nel levante ligure, sotto la guida prima di Renato e poi di Carla Montefiori, prevalentemente concentrata in Val di Vara, Vezzano Ligure e La Spezia, ma con un background che alla fine degli anni 40 del secolo scorso aveva portato Renato Montefiori a operare anche in Sardegna, tra Santulussurgiu, Oristano e Carbonia, e poi Carla Montefiori in Corsica con interessi dopo il 2000 nel dipartimento della Haute Corse.

La società aiuta i propri clienti a compiere le migliori decisioni nel settore immobiliare sviluppando piani strategici in grado di attrarre operazioni di investimento. Scopo precipuo del nuovo servizio proposto è offrire consulenza per l’arredamento di interni principalmente destinata ai grandi studi professionali che oggi non trovano risposta in un’offerta di mercato qualitativamente livellata verso il basso.

Andrea Camaiora

Spiega Andrea Camaiora: «L’idea nasce dall’esperienza maturata nel tempo nel settore reputazionale, di comunicazione e immagine offerta ai grandi studi professionali e al fatto di averne visitati decine, alcuni dei quali meravigliosi e moltissimi altri totalmente inadeguati rispetto all’elevato livello dei professionisti che li animavano. C’è insomma molto frequentemente un gap che merita di essere colmato tra il grande avvocato, notaio, commercialista, medico, dentista, solo per fare alcuni esempi, e gli ambienti in cui trascorrono gran parte delle ore della giornata e che vengono visitati da stakeholder, clienti, pazienti. Ludo Real Estate crede nella realizzazione di progetti al contempo di alta qualità ma alla portata di un pubblico più vasto possibile. Non solo tycoon, non solo colossi. Il nostro obiettivo è aiutare a far prevalere la bellezza in un mondo sempre più standardizzato e livellato verso il basso. Trovare i giusti arredi, al giusto prezzo, cogliendo le opportunità, è un’esperienza che Ludo Real Estate può e intende offrire al mercato senza timore di concorrenza.