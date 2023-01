Lavorare nel turismo e nella ristorazione, a Lavagna recruiting day il 4 febbraio

La seconda edizione del Tourism Recruiting Day avrà luogo a Lavagna il prossimo 4 febbraio dalle 9 alle 13 in piazzale Bianchi nell’Accademia del Turismo.

Il Cpi di Chiavari insieme all’Associazione Liguria Together, al Comune di Lavagna, all’Agenzia per il Lavoro Randstad, e all’Accademia del Turismo di Lavagna hanno avviato una collaborazione sul tema dell’incontro domanda e offerta di lavoro nel Tigullio nel settore del Turismo e l’evento ha proprio come finalità il mettere in contatto le aziende appartenenti al mondo della ristorazione e dell’alta ospitalità con i candidati in cerca di un lavoro. Lo scorso anno sono state circa 60 le aziende partecipanti e 140 i candidati che hanno partecipato alla prima edizione andata in scena il 19 marzo 2022 alla ricerca di profili professionali come camerieri, housekeeper, maitre, sommelier, commis di sala e cucina, governanti, chef, barman/barlady, pasticcieri, pizzaioli, addetti all’accoglienza, bagnini e lavapiatti.

I Centri per l’impiego liguri ormai da anni hanno inserito nel catalogo dei servizi le giornate di reclutamento, sia dedicate a settori che registrano un aumento del fabbisogno di personale o che comunque hanno periodicamente necessità di reperire manodopera. Nel solo 2022 sono stati organizzati circa una decina di eventi regionali e hanno partecipato attivamente al Career Day organizzato nell’ambito del Salone Orientamenti di novembre e all’European Job Day organizzato a dicembre nell’ambito della rete Eures.

«Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno − afferma l’assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione e al Turismo Augusto Sartori − abbiamo rinnovato il patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione del Centro dell’Impiego Tigullio che è stato quindi coinvolto fin da subito nell’organizzazione della seconda edizione del Recruiting Day di Lavagna. La collaborazione tra questi enti nasce dall’esigenza di creare sinergie con l’obiettivo di fornire servizi sempre più efficaci verso i cittadini e le imprese e promuovere lo sviluppo del territorio rendendolo maggiormente attrattivo per le persone in cerca di lavoro e le imprese nonché valorizzando il capitale umano nel settore del turismo. Questo, infatti, è un comparto in forte crescita nel Tigullio e in tutta la Liguria e su cui l’amministrazione regionale sta puntando e investendo importanti risorse».

«La Regione Liguria continua favorire il contatto tra le aziende del turismo e i ragazzi, mettendo in campo importanti percorsi formativi nel settore, attraverso la programmazione e una stretta relazione tra formazione e inserimento diretto nel mondo del lavoro – ha spiegato l’assessore alla Formazione Marco Scajola – siamo certi che anche in questo caso la formazione porterà occupazione e che sia questo il modo in cui Regione, progetto dopo progetto, riuscirà a dare sostegno al comparto. Una formazione in grado di portare ulteriori sbocchi lavorativi per il futuro dei nostri giovani».

«L’anno scorso abbiamo vinto una grande scommessa – ha aggiunto Elisa Covacci, assessore al Turismo del Comune di Lavagna − creando un evento capace di mettere in relazione imprenditori e lavoratori o aspiranti tali che vogliono investire le proprie forze nel comparto turistico. Abbiamo ottenuto ottimi risultati in termini di assunzioni e proprio per questo quest’anno, consci dell’importanza di questo prodotto, lo riproponiamo apportando alcune migliorie nella certezza che questo evento possa assumere negli anni un ruolo sempre più determinante in un territorio a vocazione turistica come il nostro».

«Una seconda edizione che abbiamo voluto fortemente sull’onda del successo dello scorso anno e anticipata di un mese per avere più possibilità di trovare candidati che abbiano voglia di lavorare − ha dichiarato Francesco Andreoli, presidente Consorzio Liguria Together − il nostro obbiettivo è quello che diventi un appuntamento fisso ogni anno per chi cerca e offre lavoro in forma rapida, gratuita e concreta».

«Accademia del Turismo ha come mission – aggiunge Nicola Visconti, amministratore unico di Accademia del Turismo – quella di formare giovani e non giovani affinché possano trovare un lavoro e supportare le aziende nella formazione e nel reclutamento del personale. Riteniamo pertanto importante ospitare anche questa seconda edizione nell’ottica di un dialogo sempre maggiore che stiamo portando avanti con il mondo delle imprese affinché il processo di formazione possa essere veramente propedeutico a quello dell’inserimento lavorativo. Durante la mattinata sarà presente il nostro personale che presenterà le proposte di formazione che inizieranno nelle prossime settimane e le cui iscrizioni sono aperte. Esse potranno veramente essere utili a tante persone per avere una qualifica e potersi quindi inserire nel mondo del lavoro a partire dalla stagione che è alle porte».

«Dopo aver consolidato la partnership col Consorzio Liguria Together e con l’Accademia del Turismo − ha concluso Sabrina Collati, area manager di Randstad Italia − siamo orgogliosi di tornare sul territorio ligure, per replicare l’evento dello scorso anno e dare continuità al nostro impegno di matching tra domanda e offerta. Il continuo focus della specializzazione Hospitality&Food di Randstad sul mondo della ristorazione e dell’ospitalità ci rende sempre più consapevoli che mancano molte professionalità necessarie a questo settore; ricercare, selezionare e proporre i giusti professionisti alle aziende è una nostra sfida continua alla quale però sentiamo il bisogno di affiancare uno sforzo sempre più forte nel formare nuovi lavoratori nel settore. Ecco perché rinnoviamo e rinforziamo il desiderio di accrescere sempre più la nostra collaborazione col Consorzio e l’Accademia».

