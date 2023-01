La Spezia, Tarros Group e il team Maserati Multi70 di Soldini proseguono la collaborazione

Il Gruppo Tarros e il team di Maserati Multi70, guidato da Giovanni Soldini, rinnovano la collaborazione.

Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Tarros ha messo a disposizione del team di Maserati una base logistica presso l’head quarter del gruppo, alla Spezia, che è diventata in poco tempo un laboratorio ricco di tecnologia e innovazione.

Il progetto Maserati Multi70 rappresenta un’eccellenza italiana non solo nel mondo del mare e della vela, ma è soprattutto un esempio di sviluppo tecnologico a 360 gradi.

Giovanni Soldini e il team di Maserati Multi70 hanno concentrato le forze sull’avvio del programma di elettrificazione e il trimarano, che oggi viaggia in completa autonomia, sta affrontando i primi test in oceano del nuovo sistema full electric, per l’ottimizzazione del modello aggiornato che sarà varato in primavera.

In linea con questi valori, il Gruppo Tarros prosegue il suo percorso per fornire ai propri clienti una logistica integrata in grado di utilizzare le migliori tecnologie sostenibili.

Alberto Musso, presidente del Gruppo Tarros: «Il Gruppo Tarros è nato sul mare e nel mare ha sviluppato i suoi 195 anni di attività. È un grande piacere affiancare Giovanni Soldini e il suo Team nella nostra sede, e aver creato per Maserati Multi70 una base tecnica degna delle sfide del trimarano, che rappresentano un’eccellenza come il lavoro che il Gruppo Tarros e il suo staff svolgono con passione e professionalità. Siamo tutti molto orgogliosi di lavorare a fianco di un grande marinaio e innovatore del mare come Giovanni Soldini ed il suo equipaggio».

Giovanni Soldini: «Siamo molto felici di questa partnership, è un’alleanza ormai storica che ci riempie di gioia e soddisfazioni e che ci permette di contare una base logistica super efficiente a La Spezia e ci assiste nella logistica anche in giro per i mari».