Una lettera indirizzata a tutti i cittadini più anziani per spiegare tutti i nuovi servizi che il Comune sta offrendo loro, del tutto gratuiti. Succede alla Spezia e l’annuncio è del sindaco Pierluigi Peracchini.

Ecco solo alcuni esempi di servizi di prossimità, vicini al cittadino, completamente gratuiti che può richiedere:

– Buon vicinato con l’ausilio di un volontario/a che può svolgere piccole commissioni di spesa o consegna farmaci presso il Suo domicilio, ma anche accompagnamento in uscite all’aria aperta

– Telefonata periodica (1 o 2 volte alla settimana) per verificare le condizioni della persona anziana o fare semplicemente due chiacchiere

– Segnalazione di bisogni urgenti e attivazione del servizio sociale attraverso la figura dell’operatrice di comunità, presente in tutti i quartieri

– Trasporto sociale con un veicolo ed un autista volontario per andare dal medico, a fare commissioni o ad altra destinazione che non può raggiungere da solo

– Eventi vari di socializzazione organizzate dai 7 Centri Sociali della città (ad es. tombola, gioco delle carte, biliardo, ballo, coro, ginnastica dolce, attività estive anche al mare, in montagna fuori città)

– Corsi per acquisire competenze digitali per l’uso dei telefoni intelligenti (cosiddetti smartphone), dei tablet e del computer

– Supporto nel disbrigo di piccoli compiti burocratici, come ad esempio la richiesta dello Spid o di altri documenti elettronici sempre più indispensabili per il cittadino

– Altro ancora, sempre in evoluzione

Di seguito tutti i riferimenti per i servizi:

Tel. 0187745670 (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 al martedì dalle 15.00 alle 16.30);

Tel. 0187745642 oppure 0187 745614 dalle 8.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023.

Email a: sportellocittadinanza@comune.sp.it

«La pandemia da Covid-19 ci ha resi tutti più fragili − dice Peracchini − e il Comune vuole stare sempre più vicino ai propri concittadini, soprattutto perché ci siamo anche resi conto che non tutti sono a conoscenza dei servizi disponibili e quindi non ne usufruiscono, sebbene ne abbiano pieno diritto. Per questo motivo, è stato messo a disposizione un numero di telefono da chiamare e una mail alla quale scrivere per chiedere informazioni su ciò che il Comune può fare in termini di servizi di prossimità: il Comune è in ascolto e a servizio di tutti, e vuole però anche promuovere una maggiore comunicazione capillare avvalendosi di professionisti ed organizzazioni di volontariato. Un lavoro di squadra importante fra l’Amministrazione, l’assessore ai Servizi Sociali Lorenzo Brogi e tutti gli uffici che ringrazio per il loro grande impegno».