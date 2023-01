Genova Prà, via alla riqualificazione del centro commerciale di via Pavese

Sono partiti ieri i lavori di recupero degli spazi dell’ex centro commerciale di via Pavese, nel quartiere San Pietro a Prà, da tempo inutilizzati dopo la chiusura dell’ultimo punto vendita.

«Un intervento importante che arriva da un percorso di collaborazione tra l’amministrazione e il territorio −spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – L’area in questione, in stato di degrado e abbandono, verrà riqualificata e messa in sicurezza per essere restituita alla cittadinanza. In particolare, verranno realizzati due spazi destinati a piccole attività commerciali e due spazi da adibire ad attività associative, al servizio del quartiere».

Il cantiere, che cuba 255 mila euro, proseguirà per sei mesi durante i quali verranno emessi i bandi per l’individuazione dei futuri gestori degli spazi recuperati.

«Ho collaborato con le associazioni e i comitati di quartiere, presentando un progetto all’assessore e proposte in Consiglio comunale per una riqualificazione condivisa con i residenti per riportare servizi essenziali alla comunità – commenta Fabio Ariotti, consigliere delegato alla partecipazione dei cittadini e comitati – Ringrazio l’assessore Piciocchi per questo importante traguardo, interamente condiviso con la cittadinanza».

«Un’opera di fondamentale importanza e fortemente voluta dal quartiere – aggiunge Valeriano Vacalebre, consigliere delegato sulle Politiche della casa – Con la riqualificazione dei locali ormai fatiscenti dell’ex galleria commerciale, verranno rispristinati servizi essenziali per i cittadini sia in ambito commerciale, sia a livello socio-ricreativo».