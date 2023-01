Festival di Sanremo, Airbnb: «Picco di ricerche online per soggiornare in Liguria»

Aumento delle ricerche sulla piattaforma per soggiornare a Sanremo (+800%) e in tutta la Riviera (+280%)

Nel terzo trimestre 2022 le ricerche di alloggi a Sanremo per le date del Festival hanno segnato un +800% rispetto all’anno precedente, mentre +280% è stato l’incremento delle ricerche per alloggi in tutta la Liguria. L’effetto Sanremo è confermato dal picco di ricerche per le date dal 7 all’11 febbraio: 4 volte in più rispetto alla settimana precedente per la città.

Sono i dati diffusi da Airbnb, la piattaforma per la condivisione di alloggi.

«L’ospitalità in casa è un aiuto per le destinazioni più raccolte, che però si trovano al centro di manifestazioni con un forte richiamo di visitatori, come Sanremo − ha dichiarato Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia − Inoltre, offre maggiori possibilità a quei visitatori che, potendo unire momenti di pausa e smartworking, possono concedersi di soggiornare più a lungo, ad esempio organizzando qualche giorno al mare con tutta la famiglia respirando l’atmosfera dell’evento».

Oltre a essere una soluzione apprezzata dai viaggiatori, il turismo in casa ha un ruolo fondamentale per le destinazioni e, in un momento economico complesso come quello attuale, anche per i proprietari di casa. Da un lato, la possibilità di soggiornare in appartamento contribuisce a gestire i flussi in arrivo in occasione di eventi di portata nazionale, dall’altro le entrate extra generate «sono una boccata d’ossigeno per le famiglie», evidenzia Airbnb Italia. «Secondo le stime Codacons quest’anno gli italiani dovranno fare i conti con rincari che superano i 2.400 euro per ogni nucleo familiare, mentre nella sola estate del 2022 l’host italiano tipo ha guadagnato 2.700 euro».