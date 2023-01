Farinata di castagne e ricotta

Farinata di Varese Ligure, questo è il nome della ricetta. Nel titolo l’abbiamo chiamata diversamente per fare capire subito quali sono i suoi ingredienti principali ma si tratta della fainà di Varese Ligure. Un piatto poco diffuso fuori della Val di Vara e che però merita di essere conosciuto, perché è buono, facile da preparare e, a differenza di altri prodotti da forno come la focaccia genovese, la farinata di ceci e la pizza, non richiede quelle alte temperature che i nostri forni di casa di solito non raggiungono. Nella versione originaria la fainà si fa cuocere tra due testi e adagiata su un letto di foglie di castagno. Noi usiamo una normale teglia da forno e, quanto alle foglie di castagno … se si ha la possibilità di fare una passeggiata nell’entroterra, bene, altrimenti ne facciamo a meno.

Ingredienti: 300 grammi di farina di castagne, acqua, sale, 150 grammi di ricotta, 100 grammi di parmigiano grattugiato, 1 uovo, 3 cucchiai di olio di oliva extravergine, 2 o 3 cucchiai di latte.

Procedimento. Mescolate la farina di castagne con un pizzico di sale e acqua sufficiente a ottenere una pastella. A parte diluite la ricotta con il latte e poi versatela in una ciotola con il parmigiano, l’uovo, l’olio e sale sufficiente. Il composto deve risultare piuttosto tale da arrivare a cottura contemporaneamente alla sfoglia di farina di castagne. Questa, a sua volta, deve essere sottile. La difficoltà, relativa, della ricetta sta tutta qui: calibrare spessore della sfoglia, consistenza del composto di copertura, tempo, temperatura del forno. Quindi stendete la sfoglia sul fondo della teglia, spalmatevi sopra il composto e fate cuocere a 170-180 gradi per una trentina di minuti. Controllate, però, dopo una ventina di minuti: i tempi non sono mai certi.

Servite la farinata calda o anche a temperatura ambiente. Con un Colli di Luni Bianco.

Placet experiri!