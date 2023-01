Deloitte, Genova, 27/1: evento dedicato ai nuovi paradigmi per la creazione del valore

Obiettivo la creazione del valore: questo il tema del prossimo evento “Why Liguria il bello e il buono”, un’iniziativa avviata da Deloitte Private nel 2015 che è giunta al suo decimo appuntamento e, il 27 gennaio, al Palazzo della Borsa di Genova, coinvolgerà una platea di autorità e imprenditori del territorio.

Eugenio Puddu, responsabile del Progetto Why Liguria, evidenzia che «il successo di un territorio è caratterizzato dalla presenza di aziende con capacità distintive sul mercato nazionale e internazionale, guidate da imprenditori con spiccato spirito imprenditoriale, e supportate da infrastrutture in grado di facilitare gli scambi e le connessioni in entrata e in uscita».

In particolare, con riferimento alla tematica del supporto infrastrutturale, verrà proposta una tavola rotonda dove si tratterà delle esperienze di altre città europee in cui gli investimenti in infrastrutture e il miglioramento nei collegamenti hanno generato effetti moltiplicativi di medio lungo termine nell’economia di un territorio.

Sul tema delle capacità imprenditoriali distintive, in una seconda tavola rotonda si discuterà anche delle performance di circa 4.000 aziende liguri analizzate nell’ambito dell’Osservatorio che Deloitte Private dedica alla Liguria ormai da diversi anni. Le analisi svolte hanno fatto emergere come i “best in class” si caratterizzino per alcuni tratti quali, per esempio, il costante investimento in innovazione, la crescita per vie esterne, l’attenzione alla qualità percepita dai clienti, le strategie di gestione del rischio relativo alla cyber security e il valore strategico degli investimenti in sostenibilità (tematiche ESG).

In merito a tali dati, precisa Ernesto Lanzillo, responsabile Deloitte Private per Deloitte Central Mediterranean, «è molto interessante vedere come i fattori strategici delle migliori aziende liguri siano totalmente allineati a quanto è emerso da una recente survey condotta da Deloitte a livello internazionale».

Nelle analisi delle aziende di successo l’innovazione, di processo di prodotto e in generale la digitalizzazione, rappresenta nell’80% dei casi l’elemento strategico. La crescente inflazione e l’instabilità nei mercati, sia delle materie prime che della componentistica, hanno spinto il 68% delle aziende presenti sul campione a puntare su operazioni di integrazione verticale. L’85% delle aziende intervistate sta investendo sulla catena del valore, sulla filiera per migliorare la qualità percepita e incrementare la personalizzazione dell’offerta.

Infine, Ernesto Lanzillo sottolinea che il 97% delle aziende intervistate ritiene che la priorità strategica siano gli investimenti nell’ambito della riduzione dell’impatto ambientale e del contenimento delle emissioni.