Cna La Spezia: sul sito web spazio per la bacheca annunci di lavoro

A disposizione degli imprenditori anche una saletta per svolgere in autonomia incontri con eventuali candidati

Cna La Spezia mette a disposizione uno spazio sul proprio sito internet per le imprese associate che cercano personale e per le persone che vogliono avanzare il proprio curriculum. La volontà di Cna è di poter essere utile nell’incrociare le richieste con le disponibilità di chi è alla ricerca d’impiego. Il nuovo servizio nasce a seguito dal riscontro relativo alle principali esigenze delle aziende. Le imprese spezzine vorrebbero assumere ma non trovano lavoratori con competenze e profili adeguati. È quanto è emerso anche dal rapporto annuale Excelsior relativo al 2022. Secondo l’analisi, realizzata da Unioncamere in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (Anpal), nell’anno appena trascorso, il 64% delle imprese della provincia con dipendenti prevedeva di assumere personale ma ha incontrato difficoltà.

Per rispondere a questa esigenza, in collaborazione con le agenzie di lavoro interinale, Cna La Spezia organizzerà, durante il corso dell’anno presso la propria sede, dei “recruiting day” in cui imprese e candidati potranno incontrarsi di persona. Le giornate saranno organizzate con dei colloqui tra imprenditori e candidati, e settori specifici come turismo, ristorazione, impiantistica, autotrasporto e comunque laddove si renderà necessario in base al fabbisogno rilevato. Il primo evento si terrà il prossimo lunedì 13 marzo e sarà dedicato al settore turistico nelle sue diverse declinazioni: strutture ricettive, nautica, strutture balneari e di ristorazione. Seguiranno altre date in calendario dedicate a diversi settori.

Gli uffici di Cna della Spezia metteranno, inoltre, a disposizione degli imprenditori e delle imprenditrici una saletta per svolgere in autonomia incontri con eventuali candidati. In questo caso si prega di prenotare al numero 0187 598 080 o inviare una mail a lavoro@cnalaspezia.it