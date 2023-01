Chiavari: linea 902 confermata gratuita per tutto il 2023

Il Comune di Chiavari conferma la linea di trasporto gratuita 902 per tutto il 2023, con un’importante novità. A partire dal 1 febbraio il servizio raggiungerà anche il quartiere di Sampierdicanne con due nuove fermate: la prima attigua alla chiesa di San Pietro e la seconda in piazza Salvo D’Acquisto, che aumenteranno la durata del percorso di soli 12 minuti.

Fino al 31 dicembre 2023, a esclusione del giorno di Natale, il bus urbano gratuito effettuerà corse con partenza a cadenza oraria, la prima alle 8:20 e l’ultima alle 18:20, con una pausa alle 14:20.

«Dopo il quartiere di Caperana, il bus 902 raggiungerà Sampierdicanne per ricollegarsi al percorso che unisce tutta la città dal lungomare di Preli al centro passando per Ri − dichiara l’assessore ai trasporti, Alessandra Ferrara − un’iniziativa molto importante per il nostro territorio in quanto l’orario consente a tutti di muoversi secondo le proprie esigenze, in maniera totalmente gratuita senza dover utilizzare il proprio mezzo di trasporto».

«Anche quest’anno la nostra amministrazione ha lavorato per garantire e implementate uno dei servizi più apprezzati dalla popolazione e dai turisti. In un momento in cui le aziende di trasporto stanno valutando la gratuità di alcune linee a livello locale e urbano, la linea 902 è sicuramente un’iniziativa che ha anticipato questa visione. Durante la campagna elettorale avevamo ascoltato le richieste dei cittadini ed oggi possiamo dire di aver mantenuto la promessa» dichiara il sindaco Federico Messuti.