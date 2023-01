Chiavari, imprenditore israeliano presenta progetto per l’area Preli e il complesso Torriglia

L’imprenditore israeliano Koby Shemer ha illustrato all’amministrazione di Chiavari un progetto di riqualificazione ambientale dell’area di Preli e del complessso Torriglia realizzato dall’architetto Paolo Brescia del gruppo Obr. Oltre ai membri dell’amministrazione erano presenti all’incontro anche i rappresentanti della Fondazione Torriglia.

“La progettazione integrata, che rispetta le previsioni urbanistiche contenute all’interno del Puc vigente – dichiara in una nota il sindaco Federico Messuti – prevede aree verdi e per lo sport, un nuovo hotel, una nuova passeggiata fronte mare, un parcheggio pubblico di 300 posti dietro villa Piaggio, e strutture turistiche-ricettive. La viabilità verrà spostata lato monte, parallela alla ferrovia. Il promotore, e i soggetti interessati, nei prossimi mesi depositeranno il progetto che verrà sottoposto alle conferenze dei servizi per tutte le valutazioni amministrative necessarie. La zona di Preli sarà una delle più belle di Chiavari grazie anche alle nuove difese mare e alle spiagge che verranno realizzate con gli ulteriori 15 milioni di finanziamento ricevuti da Regione Liguria. Chiavari si conferma una città attrattiva per gli investitori nazionali e internazionali del segmento dell’ospitalità che hanno percepito le possibilità di un territorio in crescita, che si apre al futuro sviluppando linee d’intervento green e sostenibili”.

“Abbiamo immaginato un progetto che sia innanzitutto di paesaggio, ri-naturalizzando l’area del vecchio depuratore e dell’ex cantierino attraverso un grande parco, che estenda la pineta dalla collina verso il mare – spiega Paolo Brescia –. Un luogo dove avere il piacere di stare e ritrovarsi in pubblico, con un mix di funzioni legate al tempo libero e allo sport, aggregando molteplici attività capaci di generare nuove occasioni di frequentazione, d’incontro e di scambio durante tutto l’arco dell’anno. Sarà un intervento pilota nearly zero-emission building che ridurrà al minimo l’impatto ambientale”.

Il progetto prevede una promenade sul mare in continuità con la passeggiata che attualmente arriva fino alla Colonia Fara. Un belvedere pubblico che conduce ad una rotonda affacciata sul mare, un piccolo padiglione che aggrega diverse funzioni pubbliche e private, come bar, coworking e terrazza panoramica. Un nuovo modo di soggiornare a Chiavari che si rifà all’idea di “workation”, crasi di work e vacation, promossa da Shemer, che combina lavoro e tempo libero superando la stagionalità estiva, con un moderno hotel integrato nel verde vicino alla spiaggia. Nell’area del Torriglia il progetto prevede un complesso misto sportivo-ricettivo, con nuovi campi da tennis articolato in un sistema di corti aperte che consente alla pineta di estendersi dalla collina verso il mare, e l’ampliamento della casa di riposo Torriglia per offrire migliori, e più moderni, servizi alla popolazione anziana”.