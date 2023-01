CdO Liguria: lunedì 23 al via l’apertura del percorso associativo 2023

È in programma per lunedì 23 gennaio 2023, con inizio alle 17.30, a Villa Ronco, in via Nino Ronco 31, Genova-Sampierdarena, l’evento di apertura del percorso associativo 2023 della Compagnia delle Opere Liguria.

L’evento porta il titolo del nuovo percorso di Lavoro dell’associazione: “Stare dentro il nostro tempo”. È una frase tratta dal messaggio di fine anno 2022 del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scelto sia come titolo dell’evento sia come titolo dell’intero percorso associativo 2023.

Interverranno, in qualità di ospiti, gli assessori della Regione Liguria Andrea Benveduti (Sviluppo economico) e Giacomo Giampedrone (Politiche sociali) che presenteranno i Por (Programmi Operativi Regionali) 2021-2027: Fesr (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) per le aziende e Fse (Fondo Sociale Europeo) per il Terzo Settore.

Uno spazio sarà dedicato al Progetto Raise (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment), promosso dall’Istituto italiano di tecnologia, selezionato dai fondi Pnrr per la Liguria. A presentarlo sarà Andrea Pagnin, Head of Innovation and Development Office, Istituto Italiano di Tecnologia.

Il programma dei lavori, che inizieranno alle 17.30, è così strutturato:

 Presentazione della nuova Programmazione regionale 2021-2027 Fondo Europeo Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo. Intervengono gli assessori regionali Andrea Benveduti (Sviluppo Economico) e Giacomo Giampedrone (Politiche Sociali).

 Presentazione dell’Ecosistema Pnrr Raise e delle opportunità per le aziende. Interviene Andrea Pagnin, Head of Innovation and Development Office, Istituto Italiano di Tecnologia.

 Presentazione del Percorso Associativo 2023 di CdO Liguria.

La fine dei lavori è prevista per le 19.15.

Tutte le info sul sito: www.cd