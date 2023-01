Cambiaso Risso acquisice Trident Special Risks

Cambiaso Risso, società leader nel brokeraggio assicurativo, con una forte presenza mondiale nel settore marine, ha firmato un contratto per l’acquisizione del 100% di Trident Special Risks Versicherungsmakler GmbH, broker assicurativo specializzato indipendente e membro di Bdvm (Associazione tedesca dei broker assicurativi), con sede ad Amburgo.

Trident Special Risks è un’azienda familiare, inizialmente fondata e gestita da Leo Kissel, con Birte Kissel che si è successivamente unita al team nel 2018 dedicandosi alla gestione finanziaria ed amministrativa. La crescita dell’azienda, in particolare come broker di nicchia nel settore corpi e Special Risks, è stata favorita non solo dalle relazioni con i clienti e il mondo assicurativo, ma anche dalla volontà e capacità di spingere costantemente verso un efficace processo di digitalizzazione.

Trident Special Risks entra a far parte di un gruppo che, attraverso l’alleanza strategica con Diot-Siaci, è attualmente il 3° broker di assicurazioni marittime al mondo e il 2° in Europa, e vanta una presenza in oltre 40 Paesi. Questa nuova acquisizione consente a Cambiaso Risso di avere una presenza diretta sul mercato tedesco con un ufficio proprio ad Amburgo, una delle più grandi comunità marittime in Europa, e raggiungere l’intermediazione assicurativa di 9.500 navi in oltre 20 paesi nel mondo. Il gruppo nel 2022 ha raggiunto un volume premi totale di 440 milioni di dollari e ricavi netti per 57 milioni di dollari quale totale dei servizi di brokeraggio assicurativo, consulenza e servizi di agenzia marittima. Fondata a Genova nel 1946, Cambiaso Risso opera attraverso 16 uffici con oltre 300 dipendenti, di cui 206 nell’intermediazione assicurativa, di 19 diverse nazionalità. È consulente e broker di assicurazioni Corpi & Macchine, Cargo e P&I, è agente marittimo di navi e yacht e broker di compravendita e dry charter. Ha accesso diretto ai principali mercati assicurativi mondiali con uffici propri a Londra, Bergen (Norvegia) e Singapore.

(Nella foto di apertura, da sinistra a destra per chi legge: Mauro Iguera e Marco Risso, rispettivamente ad e presidente di Cambiaso Risso).