Bper, Sibilla nuovo responsabile della rete commerciale

A seguito della riorganizzazione interna di Bper Banca, che ha riguardato l’Area Business a partire dal primo dicembre scorso, in cui sono state costituite tre nuove strutture a diretto riporto dell’amministratore delegato e direttore generale Piero Luigi Montani, Giuseppe Sibilla è stato nominato responsabile della rete commerciale, che sovrintende alle attività delle direzioni territoriali della banca.

Le direzioni territoriali costituiscono il prolungamento della direzione generale sui territori. Ne interpretano strategie ed esigenze, che trasmettono alle strutture periferiche: aree e filiali. Rispondono alle direzioni territoriali anche i Centri imprese e i Centri private che presiedono le attività dei rispettivi modelli di servizio.

Già responsabile della direziona territoriale Emilia Ovest, Sibilla assume così il ruolo precedentemente ricoperto da Stefano Vittorio Kuhn, attuale chief retail & commercial banking officer, che commenta: «La nomina di Sibilla a nuovo Responsabile della Rete Commerciale di Bper Banca vuole rappresentare un importante riconoscimento verso un professionista che ha contribuito in modo importante alla crescita della banca. Il Gruppo Bper Banca ha di fatto raddoppiato le proprie dimensioni negli ultimi anni e si è ritenuto opportuno fare evolvere la filiera commerciale verso una maggiore specializzazione per vendere il servizio alla clientela in modo ancora più efficiente, dedicato e tempestivo. Siamo sicuri che Giuseppe Sibilla, già responsabile della direzione territoriale Emilia Ovest, saprà svolgere al meglio il ruolo affidato».

Giuseppe Sibilla, classe ’63, è avvocato. Assunto nel 1989, ha svolto il suo percorso professionale all’interno del Gruppo Bper Banca. Ha inizialmente ricoperto ruoli di responsabilità in rete per poi passare nel 2008 in Area Affari, prima come responsabile commerciale di area e successivamente nel ruolo di direttore territoriale Parma, Piacenza e Cremona.

Da inizio 2013 a fine 2015 è stato vicedirettore generale e responsabile Area Affari presso il Banco di Sardegna e dal 2016 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Bper Credit Management. Nel 2021 è stato nominato responsabile della direzione territoriale Emilia Ovest, incarico ricoperto fino allo scorso dicembre.