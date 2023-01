La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,15% a 25.403 punti, ma dopo i primi scambi vira in rosso.

Nel listino principale guadagnano Iveco Group (+1,44%) e Tenaris (+1,29%). In calo Amplifon (-2,21%) e Buzzi Unicem (-1,55%).

Anche le Borse europee hanno iniziato la seduta in moderato rialzo con gli investitori pronti a scommettere su una frenata dei prezzi negli Stati Uniti.

L’andamento dell’inflazione, il cui dato di dicembre è in arrivo domani, sarà uno degli elementi che determinerà le mosse della Fed sul fronte del rialzo dei tassi d’interesse. Apertura positiva per Londra (+0,15%), Francoforte (+0,21%), Parigi (+0,14%).

Le Borse asiatiche concludono la seduta in rialzo con gli investitori che guardano alla situazione economica in Cina dopo l’addio alla politica della tolleranza zero al Covid.

In netto aumento Tokyo (+1,03%).

Giornata scarna di dati macroeconomici. In Italia sono previste le vendite al dettaglio e negli Stati Uniti in arrivo le variazione settimanale delle scorte di petrolio.

Prezzo del petrolio in calo all’avvio di giornata. Il Wti de Texas scende dello 0,7% a 74,5 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,6% a 79,5 dollari.

Nei cambi sale l’euro: scambia a 1,074 dollari (+0,21%) e a 142,2755 yen (+0,24%).

Lo spread aumenta leggermente a 191 punti base (+0,60%), il rendimento è a +4,15%.