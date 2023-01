La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,35% a 25.874 punti. In rialzo Saipem (+2.32%) nel listino principale, insieme ad Amplifon (+1,3%) e Unicredit (+1,22%). Marginali i cali: Stmicroelectronics -0,45%, Tim -0,36%.

Le Borse europee avviano in rialzo la prima seduta della settimana. Tra gli investitori c’è ottimismo sui prossimi dati dell’inflazione e sulle conseguenti decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi d’interesse. Londra +0,2%, Parigi +0,18% e Francoforte +0,17%

Le Borse asiatiche concludono la seduta in modo contrastato mentre l’attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d’interesse. Fari puntati sul World economic forum di Davos dove interverranno gli esponenti della Fed e della Bce.

In Cina, intanto, resta alta l’attenzione sull’andamento dei contagi da covid. Tokyo (-1,14%) chiude in terreno negativo, in vista della riunione della Bank of Japan.

Sul fronte macroeconomico in arrivo i prezzi all’ingrosso della Germania. Prevista anche la riunione dell’Eurogruppo.

Sono in calo i prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Il Wti americano con consegna a febbraio arretra dello 0,84% a 79,19 dollari al barile, mentre i contratti a marzo sul Brent arretrano a 84,50 dollari, in calo dello 0,91%.

Nei cambi l’euro è poco mosso in avvio di settimana: è scambiato a 1,0838 dollari (da 1,0834 di venerdì sera dopo la chiusura di Wall Street) e 138,8 yen, in questo caso in rialzo dello 0,21%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 189 punti base (+0,99%). Il rendimento è a +4%.