Borsa: avvio negativo per Milano, deboli i titoli petroliferi

Avvio negativo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,41%, l’Ftse All share in ribasso dello 0,42%. In calo nel listino principale i petroliferi Tenaris (-3,32%), Snam (-1,94%) ed Eni (-1,27%). In ascesa Telecom Italia (+1,64%) e Iveco Group (+1,16%).

Borse europee in lieve calo in apertura di seduta: Londra scende dello 0,3%, con Parigi e Francoforte in ribasso dello 0,4%.

Asia in ordine sparso dopo i dati macroeconomici statunitensi peggiori delle previsioni e la debolezza del petrolio. Male Tokyo, che ha chiuso in calo dell’1,4%, anche guardando al deficit commerciale più alto dal 1979, con un balzo delle importazioni, alti prezzi delle materie prime e debolezza dello yen.

Le quotazioni del petrolio perdono terreno: il Wti scende dell’1,06% a 78,64 dollari al barile e il Brent perde lo 0,80% a quota 84,30 dollari.

Nei cambi l’euro viene scambiato questa mattina a 1,0803 dollari, con una variazione del +0,08%. Passa di mano a 138,1 contro lo yen (-0,75%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 176 punti base (+0,21%). Il rendimento è a +3,72%.