Borsa: apertura in deciso rialzo per Milano, Ftse Mib +0,66%

La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,66% a quota 25.766 punti. In testa Saipem (+3,9%) che si è aggiudicata due contratti per 900 milioni dollari. Tra gli altri bene Tim (+1,4%) e Banco Bpm (+1,5%). Nel listino principale brilla Saipem (+6,51%) dopo la notizia di due importanti contratti, sopra il 2% di guadagno Prysmian (+2,37) e Generali Assicurazioni (+2,04%). In calo Amplifon (-3,33%).

Le Borse europee partono con il segno più. Parigi sale dello 0,64% con il Cac 40 a quota 6.996 punti. Francoforte registra un +0,44% con il Dax a 14.986 punti. Londra apre a +0,5% con il Ftse 100 a 7.775 punti.

Borse asiatiche in recupero così come sono orientati al rialzo tanto i listini europei, quanto gli indici Usa. Tokyo termina con il Nikkei a +0,56% mentre l’inflazione in Giappone sale ai massimi in oltre 40 anni.

Tra i macro di oggi i prezzi alla produzione in Germania a dicembre sono calati sul mese meno del previsto (-0,4% a fronte di una stima di -1,2%), sopra le stime sull’anno Sempre sul fronte europeo è atteso un un nuovo intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde. Mentre il focus dagli Stati Uniti è, nel pomeriggio, sulle vendite di case esistenti negli Usa, sempre a dicembre.

Quotazioni del petrolio in rialzo sui mercati internazionali: il greggio Wti guadagna lo 0,54% a 80,76 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,34% a 86,47 dollari al barile.

Quotazioni dell’euro in lieve rialzo sul dollaro questa mattina in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 1,0839 a fronte del valore di 1,0831 di ieri sera a New York. Euro in calo sullo yen a quota 139,70.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 176 punti base (+0,60%). Il rendimento è a +3,83%.