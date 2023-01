Bocchiotti, lavoratori in presidio davanti al sito di Arenzano

I sindacati: «Lavoratori in somministrazione ingaggiati in sostituzione dei lavoratori dipendenti in appalto, altro che progetto di internalizzazione»

I lavoratori Professional Solutions – Bocchiotti hanno manifestato questa mattina in presidio davanti al sito di Arenzano. Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

«Alla Bocchiotti − si legge nel comunicato delle organizzazioni sindacali − i lavoratori in somministrazione vengono ingaggiati in sostituzione dei lavoratori dipendenti in appalto, altro che progetto di internalizzazione. L’accordo ipotizzato davanti al prefetto di Genova lo scorso novembre è, quindi, andato a monte. Al termine dell’incontro di mediazione avvenuto nel 2022 in Prefettura a Genova tra i rappresentanti sindacali e le aziende, in merito al trasferimento di 24 lavoratori della Professional Solutions presso l’appalto di Tortona, sono state raggiunte alcune intese che oggi vengono disattese».

«Doveva aprirsi il tavolo di trattativa per procedere all’internalizzazione dei 24 dipendenti in appalto interessati dal trasferimento – dichiarano Marco Gallo, Mirko Filippi, Giovanni Ciaccio di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – Era stato stabilito che l’eventuale ricollocazione dei lavoratori sarebbe avvenuta con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Cosa ne sarà dei 24 lavoratori troppo giovani per andare in pensione ma troppo vecchi, secondo Bocchiotti, per lavorare?».

Solidarietà ai lavoratori anche da parte della Uiltec Liguria che, attraverso la segretaria regionale Elisabetta Colli, commenta: «La vicenda della Hager group lascia basita la Uiltec che non comprende la rigidità e la cecità di questo Gruppo. La dimostrazione di scarsa progettualità ci stupisce e ci preoccupa. La Uiltec Liguria esprime solidarietà ai lavoratori che sono in sciopero per rivendicare diritti e futuro certi».