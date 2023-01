Avvio in moderato rialzo per la borsa di Milano e per gli altri listini europei, dopo i segnali di rallentamento dell’inflazione registrati venerdì scorso e le misure di sostegno all’economia annunciate dal governo cinese. Milano ha iniziato le contrattazioni segnando + 0,12%, Francoforte + 0,28%, Parigi +0,01, Londra +0,15%. Tokyo, Sydney e Shanghai hanno chiuso in rialzo dello 0,6%, Shenzhen dello 0,7%, Seul del 2,6% mentre Hong Kong avanza dell’1,9%.

A Piazza Affari alle 9.30 in testa al Ftse Mib è Telecom (+2,46%), in coda Snam (-0,84%). Spread Btp/Bund in moderato aumento a 203 punti (variazione +2,00%, rendimento Btp 10 anni+4,29%, rendimento Bund 10 anni+2,25%)

L’ottimismo sull’economia cinese e l’inflazione sostiene il petrolio: questa mattina il Wti con consegna a febbraio è scambiato a 74,85 dollari al barile con un aumento dell1,46%. Il Brent con consegna a marzo passa di mano a 79,69 dollari con un avanzamento dell’1,43%.

Euro in aumento rispetto al dollaro questa mattina sui mercati valutari: la divisa europea è scambiata a 1,0678 dollari con un aumento dello 0,32% e a 140,8300 yen con una crescita dello 0,18%.