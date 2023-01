Aurelia bis, ancora disagi per il Ponente. Dal Mit quattro alternative per Sanremo

«Al Mit c’è grande attenzione sui tratti di Aurelia bis in Liguria. Ho incontrato il commissario Matteo Castiglioni per fissare le quattro proposte alternative per il prolungamento di Sanremo tra lo svincolo del Borgo, la Foce e il ponente cittadino. Il territorio potrà così esprimersi su proposte che non sono calate dall’alto, ma che saranno condivise». Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

Intanto, dopo i disagi della passata settimana per i lavori di manutenzione all’impianto di ventilazione della galleria Bussana, tra gli svincoli di Valle Armea e di Arma di Taggia, la situazione dovrebbe essere in miglioramento per gli automobilisti del Ponente. Autostrada dei Fiori ha comunicato che chiuderà l’Aurelia bis nel tratto tra i due svincoli, direzione Imperia, solo per una notte: dalle ore 20 di mercoledì 18 gennaio alle ore 5 di giovedì 19 gennaio.

Tornando alle proposte del ministero per la viabilità del Ponente ligure Rixi ha dichiarato: «Sarà riprogettato a monte lo sbocco a ovest di Diano Marina, a distanza di sicurezza dalle ville e dagli alberghi minacciati di demolizione. A breve ci confronteremo sulla progettazione del tratto Sanremo-Ventimiglia. Un ulteriore passo avanti contro l’isolamento infrastrutturale del Ponente ligure».