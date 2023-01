In seguito all’accordo stipulato tra la giunta regionale e i medici di medicina generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato, domenica e festivi, per offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del medici di medicina generale, Asl 5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti dal 5 all’8 gennaio 2023:

Distretto 19

5 gennaio ore 14-17 Maria Pia Ferrara, via Castagno, 1 Luni

7-8 gennaio ore 8–12 Mara Pinelli, via XXI luglio Sarzana

7-8 gennaio ore 8–12 Tarcisio Andreani, via Madonnina, 56 Luni

Distretto 18

8 gennaio ore 14-17 Lisa Voltolini, piazzale Kennedy, 27 La Spezia

7 gennaio ore 14-17 8 gennaio ore 8-12 Serena Pietra, via Lunigiana, 704 La Spezia

5-6 gennaio ore 8-12 Roberto Gatti, piazza Sant’Agostino, 10 La Spezia

7-8 gennaio ore 8–12, 14-17 Marco Lazzeri, via Vittorio Veneto, 173La Spezia

05 gennaio ore 14-17 6 gennaio ore 8-12 Paolo Sacco, via Buonviaggio, 141 La Spezia

5-7 gennaio ore 8-12 Rosario Leotta, via Crispi, 103 La Spezia

5 gennaio ore 14-17 Erica Neri via Fiume, 206 La Spezia

5 gennaio ore 8-12, 14-17 Lorenzo Lupi, via Mameli, 18 La Spezia

5-7 gennaio ore 8-12 Giuseppe Di Sibio via Mantegazza, 144 San Terenzo

5 gennaio ore 14-17 6 gennaio ore 8-12 Viviana Caputo, via Cavour, 150 La Spezia

5 gennaio ore 14-17 Marco Scipioni, via Petriccioli, 22 Lerici

5 gennaio ore 8-12, 14-17 Marco Landucci, via Mameli, 18 La Spezia.

Per il distretto 17 è a disposizione h24 tutti i giorni, festivi compresi, il punto di primo intervento del San Nicolò di Levanto (via Nostra Signora della Guardia).