Anci Liguria: seminario sulla gestione del verde urbano l’1 febbraio

Anci Liguria, in collaborazione con Regione Liguria e il Distretto Florovivaistico della Liguria, organizza un seminario sulla gestione e pianificazione del verde urbano dal titolo “Verde pubblico, risorsa per i Comuni”, in programma mercoledì 1 febbraio 2023 a partire dalle ore 14.30 presso la sala multimediale Enrico Piccardo, sede di Anci Liguria.

L’evento è rivolto a tutti i Comuni liguri, in particolare quelli urbani e costieri, per riflettere sull’importanza della valorizzazione e pianificazione del verde urbano e del suo positivo effetto sulla salute, sulla riduzione della CO2 (inclusi i possibili crediti di carbonio) e sull’economia delle imprese agricole locali.

I temi trattati, inoltre, rientrano nelle finalità individuate dal nuovo bauhaus europeo, di cui Regione Liguria ha tracciato le caratteristiche del modello locale, creando una sintesi tra il valore della sostenibilità, quello della bellezza e della vivibilità.

«La tavola rotonda sul Verde pubblico come risorsa per i Comuni promossa da Anci Liguria – spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Associazionismo comunale e al Marketing territoriale Alessandro Piana – intende sottolineare le progettazioni multidisciplinari promosse dal New European Bauhaus in Liguria per sostenere l’innovazione urbana secondo tre pilastri: estetica, sostenibilità e inclusione. Transizione verde e qualità della vita sono due urgenze del nostro tempo promosse convintamente da Regione Liguria. La salvaguardia degli alberi monumentali, l’introduzione e il rafforzamento del verde urbano con specie autoctone riscriveranno i nostri spazi in un’onda di creatività e rigenerazione urbana».

«Molteplici sono le funzioni benefiche del verde urbano, in primis sulla salute dei cittadini – afferma il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai – alla luce dei cambiamenti climatici in atto, la riqualificazione ambientale dei Comuni rappresenta una delle azioni fondamentali da attuare sui territori per migliorare la qualità della vita e favorire il benessere delle comunità locali».

Interverranno il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, il presidente del distretto florovivaistico della Liguria Luca De Michelis, il presidente di Fondazione Cima Luca Ferraris, il vivaista e progettista del verde Mati 1909 Francesco Mati, il dirigente di ricerca Crea Of Pescia Gianluca Burchi, il direttore igiene pubblica Asl 3 – Federsanità Anci Liguria Giacomo Zappa, la dirigente del settore Affari europei e internazionali della Regione Liguria Laura Muraglia. Modera il convegno il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione per l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi professionali (cfp) da parte dell’Ordine di appartenenza. Per iscriversi: info@anciliguria.eu.