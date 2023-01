Algowatt, 275 mila euro per il progetto europeo Thumbs Up per l’accumulo termico residenziale

Il progetto Thumbs Up (programma Horizone Europe) prevede 7,6 mln di investimenti e la partecipazione anche dell'Università di Genova

La compagnia greentech Algowatt si è aggiudicata un finanziamento di circa 275 mila euro nell’ambito del programma Horizon Europe per il progetto Thumbs Up che mira a sviluppare tecnologie e sistemi di accumulo di energia termica innovativi da integrare facilmente negli edifici per aumentarne l’efficienza energetica e sfruttare il paradigma Power-to-Heat.

Thums Up si prefigge, in tal senso, di superare i limiti dello stato dell’arte delle tecnologie integrate negli edifici, aumentando la densità energetica e riducendo i fattori di intensità dei capitali da investire in questo settore.

Nello specifico, il finanziamento ad Algowatt riguarda l’attività di digital energy solution provider e system integrator nell’ambito di “Thermal energy storage solUtions to optimally Manage BuildingS and Unlock their grid balancing and flexibility Potential”.

Il progetto Thumbs Up, della durata complessiva di 48 mesi e con investimenti per circa 7,6 milioni di euro (con finanziamento di circa 6,4 milioni di euro), è coordinato da Veolia Servicios Lecam Sociedad Anonima Unipersonal (Spagna) e vede la partecipazione di 18 tra aziende, università e centri di ricerca, tra i quali l’Università di Genova, quella di Messina e il Politecnico di Torino.

Per capitalizzare il know-how già disponibile all’interno della compagine consortile, Thumbs Up promuoverà innovazioni digitali complementari per simulare, ottimizzare e massimizzare i benefici tecnici, operativi ed economici delle soluzioni proposte, attraverso: