Acquario di Genova: a febbraio tre appuntamenti quotidiani con lo staff

L’Acquario di Genova propone un nuovo calendario di appuntamenti nel mese di febbraio, per imparare a conoscere e amare le specie marine e acquatiche, scoprire il lavoro quotidiano dello staff acquariologico e le principali attività di conservazione condotte dall’Acquario nel corso dei 30 anni di apertura.

Dall’1 al 28 febbraio tre appuntamenti quotidiani arricchiranno la visita e consentiranno al pubblico di incontrare gli esperti della struttura, per approfondire alcuni aspetti del loro lavoro a contatto con gli oltre 10.000 esemplari di 400 specie ospiti e per conoscere i progetti di ricerca, conservazione e salvaguardia in cui sono impegnati.

Gli appuntamenti si svolgeranno a turno in diverse aree del percorso espositivo: il padiglione Cetacei, con approfondimenti anche sull’attività di ricerca in mare aperto attraverso il progetto Delfini Metropolitani, il padiglione Biodiversità con particolare riferimento alla vasca che ospita le razze e alla laguna tropicale, con riferimenti sia all’attività di conservazione e ricerca sui coralli tropicali in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca sia all’attività di sos tartarughe marine, la sala delle meduse, per approfondire gli aspetti legati alla riproduzione di questi bellissimi e delicatissimi animali, la vasca degli squali, per uno sguardo sullo stato di conservazione di questi predatori.

Nella settimana di san Valentino, da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio, si aggiungerà anche un incontro giornaliero nell’area dei pinguini per approfondire la conoscenza di una specie che si contraddistingue per i particolari rituali di corteggiamento e per la condivisione delle cure parentali, sia nella fase di cova delle uova sia nella fase di accudimento dei pulcini. Proprio in quegli stessi giorni, nella grande vasca subantartica dedicata ai pinguini, verranno posizionati i nidi e i ciottoli utilizzati dalle coppie di pinguini papua nella fase di accoppiamento e riproduzione.

Lo speciale palinsesto, compreso nel prezzo del biglietto, è una delle iniziative pensate dall’Acquario di Genova per celebrare con il pubblico i suoi 30 anni di attività, consolidare il legame con i visitatori, rafforzare il ruolo di attrattore turistico fornendo continui spunti per tornare in visita a Genova e anche offrire occasioni divertenti e coinvolgenti per conoscere e imparare ad amare la natura.

Si rinnova inoltre anche per il 2023 l’appuntamento del 14 febbraio, con l’evento esclusivo per festeggiare la festa degli innamorati trascorrendo la romantica serata di san Valentino in una delle location più suggestive del Porto Antico e della città. La serata ha inizio alle ore 20 con una visita della struttura, totalmente riservata alle coppie. Grazie alla particolare illuminazione che riproduce i raggi lunari, si potranno scorgere in alcune vasche il cambiamento di movimenti, colori e riflessi di alcuni pesci e animali marini e scoprire nuovi aspetti della vita notturna sott’acqua.