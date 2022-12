Il XXIII Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra” torna a Savona, la città che ne ha ospitato tante edizioni, capoluogo del territorio dove l’avventura di questa ormai storica manifestazione è nata. Il Festival prosegue oggi nella città della Torretta con Emiliano Coltorti, Francesca Fabbri Fellini, Gabriele Calindri, Sergio Ferrentino, Francesca vettori, Daniele Ortanelli, le voci italiane di Marilyn Monroe e le intramontabili comiche di Stanlio e Ollio, restituite in italiano dall’arte di Mario Zambuto e Alberto Sordi. Inoltre, sabato 3 dicembre alla Pinacoteca Civica di Savona saranno consegnati gli Anelli d’oro alle Audionarrazioni 2021/2022 a Sergio Ferrentino e Gabriele Calindri, rispettivamente regista e adattatore il primo e interprete il secondo dell’audiodramma Uno di noi prodotto da Fonderia Mercury, che rievoca gli attentati del 2011 in Norvegia, avvenuti sull’isola di Utøya e nella città di Oslo, con 77 vittime. “Voci nell’Ombra” diretto da Tiziana Voarino e organizzato dall’Associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione, è sostenuto da Mic – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Fondazione Agostino De Mari, Regione Liguria, Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo Imaie, Quidam – azienda savonese con un’esperienza quarantennale nella lavorazione del vetro piano, Bper Banca, Artis Project e da Tiziana Lazzari Cosmetics Dermatology.

Sabato 3 dicembre alle 14 inizia la masterclass di doppiaggio tenuta da Emiliano Coltorti alla Scuola di doppiaggio del Festival, in corso Vittorio Veneto 31. Coltorti, attore e doppiatore, ha dato la voce tra gli altri a Jared Leto, Sebastian Stan, Ben Barnes e Bill Skarsgård.

Alla Pinacoteca Civica e al Museo della Ceramica di Savona, che alle 17 ospita “Voci al museo: cinema, radio, teatro, doppiatori e arte”. Le diverse espressioni creative si arricchiscono e si mescolano in un pomeriggio di cui sarà protagonista Francesca Fabbri Fellini, autrice del corto La Fellinette, una favola a tecnica mista animazione e live action, ideata a partire dal disegno che lo zio Federico Fellini le regalò alla fine di una passeggiata sulla spiaggia di Rimini. Segue la consegna di due dei premi del XXIII Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra”, introdotti da uno dei giurati di questa categoria, Arturo Villone. L’Anello d’Oro alle audionarrazioni 2021/2022 va a Sergio Ferrentino e Gabriele Calindri, il primo adattatore e regista, il secondo interprete dell’audiodramma Uno di noi, prodotto da Fonderia Mercury e andato in onda sulla Radio Televisione Svizzera. Rievoca gli attentati terroristici avvenuti in Norvegia nel 2011 che provocarono 77 morti, molti dei quali fra i ragazzi riuniti sull’isola di Utøya. Alcune “Schegge di Utøya” si ascolteranno dal vivo, recitate da Gabriele Calindri, Daniele Ornatelli e Francesca Vettori. Gabriele Calindri, figlio dell’indimenticato Ernesto, ha proseguito la carriera del padre come attore e doppiatore in molte produzioni per il cinema e la televisione. Sergio Ferrentino, scrittore, regista e conduttore radiofonico, dopo 15 anni a Radio Popolare come direttore dei programmi, fino al 2000 è stato autore e conduttore della trasmissione radiofonica Caterpillar insieme a Massimo Cirri e nel 2011 ha creato la casa di produzione di radiodrammi e audiodrammi per il teatro Fonderia Mercury.

La ventitreesima edizione del Festival partecipa con “Voci alla Ribalta” al Bando Genova Città del Festival con il sostegno diComune di Genova, Genova Città dei Festival, Iren e Coop Liguria.