Ogni anno in Liguria si contano circa 12 mila nuovi casi di tumore.

Una delibera di Alisa regolamenta definitivamente l’approccio multidisciplinare al paziente oncologico, che era già stato avviato da tempo da San Martino e dalle altre Aziende, ma rispetto al quale era necessario attivare regole comuni a garanzia della qualità dei processi per tutti i pazienti.

Sono quindi lanciati i gruppi multidisciplinari (Dmt, Disease management team).

«Il provvedimento va nel solco della presa in carico globale del paziente neoplastico – dichiara l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola – non solo dal punto di vista squisitamente clinico, ma anche in risposta a tutti i bisogni che scaturiscono al manifestarsi di una patologia tumorale».

«È una modalità di presa in carico univoca e condivisa – spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – abbiamo la fortuna di avere grandi eccellenze nella nostra regione, l’obiettivo è di garantire la qualità di queste eccellenze in tutto il territorio regionale. Per questo bisogna ringraziare il Diar, il dipartimento interaziendale regionale che si occupa di oncologia e che ha portato avanti il lavoro finalizzato con la delibera di Alisa».

«Le grandi Istituzioni internazionali che si occupano di sanità – spiega Paolo Pronzato, coordinatore del Diar onco-ematologico di Alisa – pretendono che negli ospedali e nei luoghi di cura il paziente oncologico venga considerato non solo da tutti gli specialisti coinvolti, ma anche dai professionisti non medici che più seguono da vicino i percorsi di cura, come gli infermieri che lavorano in oncologia. Quindi, la vera gestione multidisciplinare, e non un semplice sistema di consulenze incrociate, comporta la costituzione di un vero team. Quest’ultimo è l’aspetto più rilevante della delibera e, come è stato per le Breast Unit, fa piacere poter affermare che la Liguria è la prima tra le Regioni italiane a offrire questo nuovo modello organizzativo».

Gestire i casi in maniera multidisciplinare, puntualizza Alisa, significa anche ottimizzare l’uso delle risorse avviando i pazienti verso i percorsi di cura più adatti. Non vi saranno difficoltà per le aziende in questo processo di riorganizzazione perché in ciascuna di esse sono già presenti molte competenze necessarie ed eventuali collaborazioni interaziendali saranno possibili.

Per i tumori rari e quindi per garantire l’accesso alla considerazione multidisciplinare anche in questi casi, si metterà al lavoro un Dmt dei tumori rari presso Alisa.