Metropolitana aperta per tutta la notte di Capodanno, ma dalle 18 del 31 dicembre all’1.30 del primo gennaio per questioni di ordine pubblico legate al sovraffollamento non si potrà salire né scendere alla stazione di De Ferrari, in concomitanza con la festa in piazza organizzata da Mediaset. La gratuità della metropolitana, già prevista dalle 20 alle 22 sarà estesa fino alle 7 del primo gennaio.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova presidente di Amt, Ilaria Gavuglio, sono arrivati i dettagli per tutte e tre le giornate di eventi legati al Capodanno.

L’ascensore di Castelletto Levante sarà aperto fino alle 2:30. Per quanto riguarda gli autobus, invece, il servizio sulle quattro principali direttrici dal centro (con capolinea in via Ceccardi) verso la Valpolcevera, la Val Bisagno, il Ponente e il Levante sarà esteso fino alle 4 del mattino. In caso di diverse disposizioni delle forze dell’ordine, dovute a un eccessivo affollamento di piazza De Ferrari, i capolinea potrebbero essere spostati in via Cadorna, lato mare per il Ponente e la Valpolcevera, lato monte per il Levante e la Val Bisagno.

Per quanto riguarda le altre due sere di festa (29 e 30 dicembre), il servizio serale sarà potenziato sino alle 2:30 nella zona Porto Antico sia per la metropolitana, sia per le linee 1, 13 e 9 che garantiscono i collegamenti sulle principali direttrici. Possibile spostamento del capolinea anche in questo caso se l’area fosse troppo affollata.