«La legge di Bilancio conferma l’incremento dei fondi per il Terzo Valico e il rifinanziamento per Funivie Savona».

Lo annuncia il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

«Per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali viene incrementato di altri 15 milioni per il 2023 l’importo del Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese rientrante nel piano unico Terzo Valico–Nodo Genova. Per Funivie Savona vengono invece rifinanziati gli interventi del 2023 autorizzando la spesa di 300mila euro alla gestione commissariale. Inoltre, viene rifinanziata per tutto il 2023 la concessione di un’indennità̀ Inps pari al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori coinvolti, comprensiva della contribuzione figurativa. Due interventi fortemente voluti dalla Mit a sostegno del territorio con la determinazione di finanziare, sbloccare e velocizzare le opere».

Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo economico e ai Porti della Regione Liguria, commenta: «Il porto e la logistica assumono in Regione Liguria un valore altamente strategico. Per troppi decenni il nostro territorio ha scontato un deficit infrastrutturale che, unito ai tempi dettati dalla burocrazia, ha fortemente rallentato ogni ipotesi di sviluppo economico. È perciò decisamente apprezzabile l’impegno del governo a cambiare passo e sostenere in legge di Bilancio il completamento del Terzo Valico, con un fondo aggiuntivo da 15 milioni di euro per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per il 2023, e il rilancio delle Funivie di Savona, autorizzando la spesa di 300 mila euro alla gestione commissariale e il rifinanziamento per l’intera annualità dell’indennità Inps, evitando così che i lavoratori possano rimanere anche solo un giorno scoperti».