Sono state sbloccate le risorse finanziarie per l’intervento sulla variante alla SS 45 della Val Trebbia tra i Comuni di Torriglia e Montebruno per un importo di oltre 60 milioni di euro. Il progetto consentirebbe di migliorare la viabilità evitando tratti con molte curve, come si legge nel progetto variante Torriglia Montebruno

Lo annuncia il deputato della Lega e viceministro al Mit Edoardo Rixi: «Il 2023 sarà l’anno dei cantieri. Su impulso del Mit da gennaio partiranno appalti per una serie di opere Anas attese e richieste dai territori e che sono state completamente finanziate. Tra questi è previsto l’intervento sulla variante alla SS 45 della Val Trebbia tra i comuni di Torriglia e Montebruno per un importo di oltre 60 milioni. L’attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, finalizzato a tagliare la burocrazia e velocizzare i lavori, e gli oltre 4,5 miliardi di euro sbloccati di recente dal Cipess per opere da Nord a Sud garantiranno un forte impatto anche sul fronte occupazionale».

Il vice capogruppo regionale della Lega Sandro Garibaldi commenta: «Con la Lega al governo e su impulso del ministro del Mit Matteo Salvini e del vice ministro genovese Edoardo Rixi un altro passo in avanti per lo sviluppo del nostro entroterra. La SS 45 che collega la Liguria all’Emilia Romagna, contribuirà a liberare il territorio alle spalle di Genova dall’isolamento e a rendere finalmente scorrevoli i collegamenti con la Val Trebbia. Si tratta di un altro risultato e di un cambio di passo che riguarda il sistema dei trasporti in Liguria, in particolare per il nostro entroterra, lasciato per decenni nell’abbandono infrastrutturale. Un proficuo lavoro di Salvini e Rixi che ringraziamo per il loro impegno».

«Con un’accelerazione voluta dal Mit partiranno nel 2023 gli appalti per una serie di cantieri Anas nella penisola, che comprendono importanti opere anche nella nostra Liguria − aggiunge il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone − tra queste figurano i lavori per la variante della SS 45 della Val Trebbia tra i comuni di Torriglia e Montebruno, per un importo di oltre 60 milioni. Un’opera già finanziata e tanto attesa, che sarà concretizzata certificando l’impegno della Lega, grazie al lavoro congiunto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con il nostro viceministro Edoardo Rixi, per lo sviluppo e la messa in sicurezza del territorio».