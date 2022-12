Proroga gratuita dei dehors cittadini fino all’8 gennaio 2023. Lo ha stabilito il Comune di Santa Margherita Ligure.

L’Amministrazione, per consentire a questi esercenti di usufruire degli ampliamenti concessi nel periodo delle festività natalizie, ha approvato un provvedimento con cui, in via di eccezionalità, le autorizzazioni siano automaticamente prorogate fino al 8/01/2023, in esenzione dal canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico.

Il sindaco Paolo Donadoni e l’assessore al Commercio Valerio Costa dichiarano in una nota congiunta: «Con questa delibera veniamo incontro a quei commercianti che avrebbero dovuto smontare in piena stagione natalizia una parte residuale di dehors. Un aiuto in più sulla scia dei provvedimenti presi tra gli aiuti post pandemia con i quali si è dato aiuto concreto a chi è stato fortemente penalizzato negli ultimi mesi. Inoltre riconosciamo che la presenza di tavolini e dehors concorrano a diffondere lo spirito natalizio e una calorosa atmosfera di festività».

Anche nella giornata di oggi sarà possibile parcheggiare gratuitamente per 4 ore nelle aree blu cittadine esponendo il disco orario con l’ora di arrivo.