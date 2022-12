“La Regione prorogherà fino a giugno 2023 anche la possibilità per i Comuni del Tigullio e del Golfo Paradiso di partecipare all’affidamento per la raccolta e lo smaltimento della differenziata”. Lo annuncia in una nota il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi.

“Città Metropolitana – spiega Garibaldi – è partita solo a settembre a redigere il bando, con conseguenti difficoltà per i Comuni più piccoli, privi di struttura e dove spesso manca anche l’ufficio ambiente, a partecipare nei tempi stabiliti. Su richiesta dei sindaci qualche settimana fa avevo già presentato un’interrogazione sul tema. Grazie a un emendamendamento approvato oggi in prima commissione, e che arriverà in aula per la votazione definitiva, sarà prorogato fino al 30 giugno l’affidamento dei lavori, e ciò permetterà alla Città Metropolitana di poter portare più in là i tempi della chiusura del bando”.

“Un bel risultato – conclude la nota – contando che nei Comuni di cui stiamo parlando la raccolta supera il 65% con dei costi già importanti, e mi auguro che non subiscano aumenti né che vengano diminuiti i servizi”.