Redelfi spa comunica di aver nominato, durante il consiglio di amministrazione svoltosi oggi, il nuovo amministratore indipendente Elisabetta Migone.

La società ha provveduto a nominare per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 Cod. Civ., Elisabetta Migone in seguito alle dimissioni rassegnate da Paolo Siniscalco, il 14 novembre scorso intervenute per la perdita dei requisiti di indipendenza ex art. 148 comma 3 del TUF.

La nomina di Migone, è stata preventivamente valutata positivamente dall’Euronext Growth Advisor della società ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 comma 3 del TUF, come richiamati dall’art. 147-ter comma 4 del TUF, sono stati verificati dal Consiglio di Amministrazione odierno. In conformità alle disposizioni contenute nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa. La società informa che, sulla base delle informazioni a disposizione, Migone non detiene direttamente e/o indirettamente, alla data odierna, azioni ordinarie né warrant di Redelfi spa.