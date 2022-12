Sono terminati i lavori di sistemazione delle barriere per impedire ai cinghiali di ribaltare i bidoni e rovistare tra i rifiuti a Recco.

Alte fino a due metri, facilmente accessibili ai cittadini ma non agli ungulati, sono state recintate nuove postazioni in via Roma (nei pressi dell’Unieuro) e in piazzetta San Martino.

Intanto l’ufficio Ambiente del Comune di Recco comunica un ulteriore calo del residuo secco portati in discarica nel mese di novembre: 83.000 kg, a fronte dei 121.130 chili di rifiuti non riciclabili conferiti nel novembre 2021.

«È questo un risultato che conferma la buona riuscita del sistema di raccolta ‘porta a porta’ − commentano in una nota congiunta il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin − e testimonia che la maggioranza dei cittadini ha voglia di collaborare per il bene comune. I dati molto incoraggianti ci stimolano a migliorare il funzionamento della macchina organizzativa. Anche recintare i siti più critici per impedire ai cinghiali di ribaltare i bidoni, rovistando tra i rifiuti, è stata una soluzione vincente. Ci stiamo impegnando al massimo per rispondere al meglio alle aspettative che il territorio, cittadini e imprese, ripone su di noi».