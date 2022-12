Sono stati approvati dalla giunta del Comune di Recco gli interventi di potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione in via Bordigotto, per un importo complessivo di 4.235 euro.

Il personale tecnico comunale ha verificato che l’impianto, costituito da sette plafoniere incassate nella muratura di pietra posta a lato del passaggio pedonale, non è più funzionante e pertanto non presenta la luce necessaria per il transito in condizioni di sicurezza durante le ore notturne. Il sentiero pedonale di via Bordigotto consente l’accesso a una tipica caletta sul mare, interessata da incantevoli scenari. È meta cittadina per passeggiate ma anche una zona residenziale.

L’intervento sarà realizzato mediante propedeutiche opere murarie (tra cui posa di cavidotti, ripristino opere murarie laterali e di pavimentazione, eliminazione delle plafoniere incassate e ripresa della muratura) e affidato alla ditta “Fallabrini Francesca Costruzioni srls” di Genova, mentre le nuove plafoniere, complete di lampade con elevato potere illuminante, saranno installate con l’utilizzo della manodopera comunale.