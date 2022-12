Sono partite le operazioni di pulizia e sfalcio di alcuni tratti dell’alveo del fiume Entella. Lo comunica il Comune di Chiavari.

Esaminata la Vinca (Valutazione di incidenza ambientale) presentata dal Comune di Chiavari, arriva il via libera da parte di Città Metropolitana e di Arpal per procedere ad un taglio selettivo della vegetazione presente in prossimità del ponte della Maddalena. A realizzare i lavori la ditta Bio System srl per un importo pari a 18.117 euro.

«In collaborazione con Lavagna abbiamo dato avvio a questi interventi per garantire una maggiore sicurezza anche se, a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici di Regione Liguria, non è stata rilevata la presenza di vegetazione tale da creare possibili situazioni di pericolo − dichiara l’assessore alla Manutenzione e ciclo delle acque Paolo Garibaldi − inoltre, non tutte le zone potranno essere oggetto di lavori di pulizia perché inserite nell’area speciale di conservazione Zsc perché di rilevante importanza naturalistica».